Los 'Oscar de la televisión' ya están aquí. Las estrellas de las grandes series se reúnen en una noche muy especial: la entrega de los Premios Emmy 2022, que concede la Academia de la Televisión de Estados Unidos. Los galardones se dividen en varias categorías y el 3 de septiembre ya se entregaron los Creative Arts Emmys 2022, es decir, los Emmy Creativos que reconocen los logros técnicos y artísticos, donde los grandes ganadores fueron The White Lotus, Euphoria, Stranger Things, la docuserie The Beatles: Get Back y el especial Adele: One Night Only. Además, la ceremonia contó con la entrega del primer premio póstumo al entregarle el premio a mejor intérprete de voz a Chadwick Boseman, el actor que murió de cáncer y que en el universo de Marvel interpretaba a Pantera Negra y que puso su voz para la serie de animación What if...?, de Disney+. Ahora toca el turno de los Emmy que todos estamos deseando ver: los Primetime Emmy Awards, que reconocen a los mejores intérpretes de la temporada.

¿Dónde y cuándo ver la entrega de los Premios Emmy? La gala de la 74.ª edición de los Premios Emmy se celebra el 12 de septiembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles de 02.00 a 05.00 hora española. Y en Tendencias estaremos contándote todo lo que ocurra en directo. El anfitrión y presentador de los Emmy 2022 será Kenan Thompson, un actor y humorista desconocido fuera de las fronteras de Estados Unidos pero que en el país es muy conocido por colaborar en programas como Saturday Night Live, donde ha participado hasta en 383 episodios. Según la Academia de la Televisión de Estados Unidos, las series siguen en pleno auge: "Hemos recibido un número récord de participaciones. Es un momento histórico para la producción televisiva", señaló el presidente de la organización, Frank Scherma. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Emmys / Television Academy (@televisionacad)“ “

¿Quiénes son los favoritos de los Emmy 2022? Este año las plataformas digitales lideran las nominaciones de los Premios Emmy 2022. A la cabeza se sitúa HBO con dos de sus mayores producciones: Succession y The White Lotus. En total HBO ha conseguido 140 nominaciones y ha superado a Netflix, que se presenta a la entrega de los galardones con 105, donde las grandes apuestas de la plataforma de streaming con El juego del calamar y Stranger Things, que tienen 14 y 13 candidaturas respectivamente.¡ ¿Pero qué series y qué estrellas son las grandes favoritas de la noche? Succession, Ted Lasso y The White Lotus lideran las nominaciones a los Premios Emmy 2022. La primera lo hace con 25 candidaturas y las otras dos empatan con 20, aunque ninguna de las tres producciones competirá en la misma categoría: Succession lo hará en drama, Ted Lasso lo hará en comedia y The White Lotus estrena una nueva categoría para series limitadas o de antología, donde competirá contra Dopesick, con 14 nominaciones; y Pam & Tommy con 10 nominaciones. Otras dos series favoritas para los Emmy 2022 Hacks y Solo asesinatos en el edificio, ambas con 17 nominaciones, y Euphoria, con 16. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Zendaya (@zendaya)“ “ En cuanto a las categorías individuales, dos nombres son los que más suenan: Zendaya y Bill Hader. La actriz ganadora de un Emmy por su papel en Euphoria lidera un año más la categoría de mejor actriz en serie dramática y suma otras dos nominaciones por la creación creación original de música como productora ejecutiva. El actor tiene también varias candidaturas: mejor actor en serie de comedia, guion y dirección en serie de comedia por Barry y mejor actor invitado en una serie de comedia por Curb Your Enthusiasm. Otros intérpretes que podrían dar una sorpresa son Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus), Patricica Arquette (Severance), Michael Keaton (Dopesick), Amanda Seyfried (The Dropout), Bob Odenkirk (Better Call Saul) y Jason Bateman (Ozark).