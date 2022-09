La mirada rasgada que le confiere su marcado eyeliner y su cuidado maquillaje son dos de las marcas de identidad de la cantante Adele. Pero eso no significa que la británica le tenga miedo a mostrarse al natural. Este sábado ha vuelto a sorprender a todos con una foto en la que aparece al natural, celebrando su reciente premio Emmy.

La cantante británica ha recibido el galardón por su programa Adele: One Night Only, el primero que gana en la categoría Especial de variedades (pregrabado) y que la coloca a una victoria del premio Tony para alcanzar el codiciado EGOT, nombre que recoge a los ganadores de los premios más importantes en el mundo del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La cantante no estuvo en el acto para recoger su premio, ya que actualmente se encuentra trabajando en la renovación de su espectáculo fijo en Las Vegas, que se espera que estrene en noviembre de este año y esté en cartelera hasta marzo de 2023. Aun así quiso compartir la victoria con sus seguidores y subió una foto con su Emmy desde su casa, al natural.

“Bloody hell I’m pleased as punch! Thank you Ben for dropping this round to me this afternoon!! Trust me to officially have an EGO �� Thank you so much @TelevisionAcad I’m so so honored to receive this. pic.twitter.com/8viAcENNS9“