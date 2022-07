La serie dramática Succession encabeza la carrera a los Emmy de la 74 edición con 25 nominaciones y se convierte en la producción con más candidaturas, seguida de Ted Lasso y The White Lotus, ambas con 20, según ha anunciado la Academia de Televisión de EEUU.

Succession, Stranger things, Squid game y Euphoria son las series nominadas a mejor drama en los premios Emmy de televisión. Entre las nominaciones a la mejor serie de comedia están Ted Lasso, Hacks, Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building y What We Do in the Shadows.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)