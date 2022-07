Tiene un don para componer música, en su trabajo es un referente. Sus composiciones han sonado en producciones nacionales como Élite o Edén y en superproducciones internacionales como Fast & Furious. Sus sintonías han sido tarareadas por la población, el himno de LaLiga es obra suya. También ha compuesto cánticos solemnes como la canción de los Juegos Olímpicos de Río 2016. El talento tiene apellidos y nombre propio y es Lucas Vidal.

Aquel niño que empezó con tres años a tocar el piano es ahora un genio. Su amor por la música empezó a muy temprana edad tuvo claro que quería vivir de ello. Para ello, cruzó el charco. “Tuve la suerte de tener una beca en Berklee, en Boston, y luego continué mis estudios en Juilliard”. A pesar de ‘emigrar’ en busca de la mejor formación tenía claro que su destino era España. Su país natal era el lugar escogido para desarrollar su carrera. Ahora asentado en la península y consolidado como un referente reivindica el talento que hay en el país: “El entorno de lo audiovisual ahora está en un momento muy bueno, con creativos maravillosos, con técnicos inmejorables y creo que se ha avanzado tanto que ya lo vemos en las nuevas generaciones”

¿Cómo es el proceso de composción de una canción?

Lucas Vidal afirma que el no espera a una musa que llegue, le inspire y le ayude a crear. Él tiene su propia metodología: “Tengo un horario y me concentro mucho. Es algo que me gusta mucho, pero, también requiere un esfuerzo y estar muy focus”. Asimismo, confiesa que cada compositor trabaja de una manera distinta, que no todos siguen el mismo patrón. Al madrileño a la hora de elaborar canciones le “ayuda tener la cabeza muy despierta”, “hacer deporte”, “no tener disgustos”, “comer sano” y sobre todo “no beber ni fumar”.