Euphoria confirma su renovación: habrá temporada 3

La exitosa serie de HBO tendrá tercera temporada. Así lo ha confirmado este viernes a través de un comunicado Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO. La segunda temporada de la serie, que en estos momentos puedes ver en HBO Max con un nuevo capítulo cada semana, está batiendo todos los récords de reproducciones. Orsi felicitó al equipo y al elenco de la ficción por hacer de la "temporada 2 un éxito extraordinario, desafiando las convenciones narrativas y la forma, manteniendo su corazón".

La arriesgada propuesta de Euphoria esta temporada no convence a todo el mundo, pero de lo que no hay duda es que a nivel de audiencia está más que respaldada. Sin ir más lejos, el estreno de la temporada 2 de "Euphoria" fue, según HBO, "el episodio más visto de una serie de HBO en HBO Max, actualmente con más de 14 millones de espectadores en todas las plataformas". Además, este primer episodio de la nueva temporada generó más reacciones en redes sociales que el final de Juego de Tronos. Motivos más que suficientes para firmar y asegurarse una temporada más en la plataforma.

"No podríamos sentirnos más honrados de trabajar con este equipo dotado y tremendamente talentoso o más emocionados de continuar nuestro viaje con ellos en la temporada 3", dijo Orsi. Cada domingo la serie se convierte en TT mundial en Twitter por el planteamiento revolucionario que hace de temas como la salud mental, la presión social, las relaciones tóxicas o las adicciones. Euphoria está, más que ninguna otra serie, en la conversación social online.

Solo esperamos que la tercera temporada no tarde en emitirse tanto como la segunda y no tengamos que vernos de nuevo los episodios anteriores para situarnos en la futura trama. El particular y traúmatico universo de Rue, Jules, Nate, Cassie o Kat seguirá dando mucho que hablar. Lo que no sabemos es si continuarán con las tramas de instituto o pasarán de nivel y los veremos ya en la universidad.

La plataforma todavía no ha adelantado nada de esta tercera season, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta que hasta el 27 de febrero no tienen previsto que termine la segunda. Así que algo nos dice que el misterio se mantendrá al menos hasta el episodio final de esta temporada. De momento, tan solo han subido un vídeo a Instagram con un 3 gigante. Una buena estrategia para tener contentos a los fans y a la vez seguir manteniedo el hype bien arriba.