Es uno de los chefs más famosos del planeta, y tan pronto da de comer a los necesitados y desfavorecidos como a políticos y reyes. Es una estrella de la gastronomía y ahora quizá lo sea de la televisión. José Andrés se ha colado en la carrera a los premios Emmy y lo hace en la categoría de mejor documental con We Feed People. "Esta nominación es un homenaje a los millones de personas que trabajan para alimentar a otros en todo el mundo", ha dicho nada más conocer la nominación. Una película retrata las actividades del programa World Central Kitchen, una plataforma para proporcionar comida ante crisis humanitarias, climáticas y comunitarias. Está producida por Disney+ y la ha dirigido el famoso Ron Howard, ganador de dos Oscar por Una mente maravillosa: Mejor película y Mejor director. "World Central Kitchen surgió a partir de una idea simple que tuvimos en casa con mi esposa Patricia: cuando hay hambre, manden cocineros. No mañana, hoy", dice el cocinero. "Todo comenzó en el año 2010 después de que un enorme terremoto devastara Haití. Cocinando codo a codo con haitianos desplazados en un campamento, me encontré con personas enseñándome cómo cocinar frijoles negros como ellos querían, hechos puré y tamizados hasta obtener una salsa cremosa. Brindar asistencia alimentaria no se trata solo de hacer una comida que quite el hambre. Es ofrecer un plato de esperanza. Nos da a entender que, incluso en nuestros peores momentos, hay alguien en algún lugar que se preocupa por nosotros".

José Andrés contra Britney Spears El documental de José Andrés compite con Controlling Britney Spears, el documental de The New York Times que analiza la tutela legal y el control que la familia y los abogados de la cantante ejercieron sobre ella durante 13 años, y recoge los testimonios de todos ellos que finalmente fueron decisivos en el proceso judicial que anuló ese poder que tenían sobre Britney. Entre ambos documentales hay una gran diferencia: mientras que José Andrés autorizó y participó activamente en We Feed People, Britney no tuvo nada que ver con el suyo. En la misma categoría compiten The Tinder Swindler, de Netflix; Lucy and Desi, de Amazon; y George Carlin's American Dream, de HBO. La lista de nominados se dio a conocer este martes 12 de julio y este miércoles todos los medios de comunicación se hacen eco de ella. Mucha gente felicita hoy en redes sociales a José Andrés y por dos motivos: la nominación al Emmy y su cumpleaños. Este 13 de julio el cocinero cumple 52 años. En el año 2016, José Andrés se llevó 2 estrellas Michelin por su sorprendente MiniBar en Washington y es uno de los más prestigiosos chefs del mundo y uno de los más premiados. Entre otros reconocimientos tiene la Orden de las Artes y las Letras de España, la National Humanities Medal (que le entregó Barack Obama), el Premio de Solidaridad y Repercusión Internacional del Club Internacional de Prensa y el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, precisamente por su labor al frente de la ONG World Central Kitchen. Este galardón tiene una dotación económica de 50 000 euros, dinero que duplicó para donar un total de 100 000 euros a los afectados por la erupción de Cumbre Vieja en La Palma. Su labor solidaria es una de sus facetas más conocidas y por eso está considerado como una de las personas más influyentes en el mundo. Ahora tiene marcado en el calendario el 12 de septiembre, día en el que la 74 edición de los premios Emmy puede tener sabor español.