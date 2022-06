"Como mi amigo el chef José Andrés sabe bien, ¡la comida es amor!", comentó la primera dama de EEUU. en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde también aprovechó para expresar su agradecimiento por todo lo que él y su equipo están haciendo para apoyar a los refugiados ucranianos. Jill Biden acudió junto a la reina Letizia a visitar la caravana de la iniciativa de la ONG World Central Kitchen que dirige el cocinero asturiano, siempre volcado en ayudar en diferentes causas. Sus camiones han sido objetivo de los ataques rusos en varias ocasiones.

“As my friend @chefjoseandres knows well — food is love!



I am so grateful for all José and the @WCKitchen team are doing to support Ukrainian refugees here in Spain, and around the world. pic.twitter.com/2LbSj28nCB“