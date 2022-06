Jill Biden, la discreta primera dama de EEUU

La última vez que la primera dama de EEUU visitó España fue en 2016 con Michelle Obama. Ahora es Jill Biden, la esposa del actual presidente, quien se pasea por las calles de Madrid con motivo de la celebración de la cumbre de la OTAN. Con una agenda social paralela a la de su marido, Jill visitó ayer a la reina Letizia en la Zarzuela. La educación, la lucha contra el cáncer o la salud mental son algunos de los asuntos en los que más volcada está la primera dama estadounidense y que coinciden con las áreas en las que también trabaja la reina. Juntas han visitado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para conocer de primera mano su labor. También ha tenido un encuentro con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Obligaciones a parte, Jill Biden también ha tenido tiempo para disfrutar de la capital en compañía de sus nietas, acompañadas en todo momento por un séquito de guardaespaldas. La primera dama se tomó la tarde del lunes libre para irse de compras por las tiendas de Madrid y colapsó el barrio de Salamanca, donde encontró una conocida marca de alpargatas made in Spain.

Su estilo nada tiene que ver con su predecesora, Melania Trump, una mujer enigmática y reservada que hizo del silencio una forma de vida. De la esposa de Joe Biden, que ejerce como profesora desde 2009, se conocen más detalles, tanto de su vida como de su carrera profesional. Ser profesora es su pasión. Por eso anunció que si llegaba a la Casa Blanca no dejaría su empleo. Jill Biden, que siempre ha preferido mantener un perfil bajo, es la primera Primera Dama de EEUU que trabaja. Todo lo que sabemos sobre su vida.

Tara Reade, una mujer que trabajó como parte de su equipo entre 1992 y 1993, le denunció por acoso sexual. “Me susurraba a la vez que intentaba besarme y me preguntaba si no prefería ir a otro lugar. Recuerdo querer decirle que parara, pero no sé si llegué a decirlo en alto o solo lo pensé. Me quedé paralizada”, dijo Reade, que es la única que asegura haber sufrido una agresión de este tipo. Las otras siete mujeres describen lo sucedido como "momentos de incomodidad". Jill se ha mantenido al margen pero siempre ha mostrado su apoyo y confianza por su marido que en mayo de 2020 rompió su silencio con un escueto "Nunca sucedió" .

Ocho mujeres han acusado a Joe Biden de tocamientos inapropiados, entre ellas la política demócrata Lucy Flores. Se le ha señalado también por su actitud con las niñas durante los actos públicos, tocamientos que a ellas les hacía sentir incómodas. La condena social fue enorme y Biden, durante las semanas del #MeToo, publicó un video en el que dice “ “Lo entiendo, lo he entendido. Las normas sociales están cambiando. Lo entiendo, y he escuchado lo que esas mujeres están diciendo".

Segunda Dama de los Estados Unidos

En 2009 Barack Obama ganó las elecciones presidenciales y Joe Biden juró como vicepresidente de los Estados Unidos. Fue entonces cuando Jill Biden se convirtió en la Segunda Dama. Desde entonces ha intentado sacar provecho a este `título’. En 2010, por ejemplo, fue anfitriona de la primera Cumbre de la Casa Blanca sobre Colegios Comunitarios. Además, ha trabajado en actividades de divulgación relacionadas con la administración, como se vio más tarde con la gira en autobús del Colegio Comunitario a la Carrera de 2012. Ha escrito un libro para niños, 'Don't Forget, God Bless Our Troops' (2012), basado en la historia de su nieta, la hija de Beau Hunter. Es la fundadora de la organización sin fines de lucro Biden Breast Health Initiative, cofundó el programa Book Buddies, y está activa en la organización sin fines de lucro Delaware Boots on the Ground. Todo para ayudar a la comunidad, para poner su granito de arena en la lucha contra las desigualdades sociales.

En 2019 publicó sus memorias 'Where the Light Entra: Building a Family, Discovering Myself', un libro centrado en su vida familiar en el que dice: "me siento agradecida por haber sido la Segunda Dama aunque el papel con el que siempre me he sentido más a gusto es el de la profesora Biden".

Jill Biden con vestido estampado de Dolce&Gabbana para el último debate previo a las elecciones.