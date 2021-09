El entretiempo siempre es un quebradero de cabeza en materia de estilo, ¿lloverá, hará frío o calor? Toca despedirse del verano y cambiar de armario, eso si, poquito a poco. La reina Letizia tiene el vestido perfecto para esta época del año. Es de la firma Pedro del Hierro y la primera vez que se lo vimos puesto fue durante su viaje de cooperación a Mozambique en abril del 2019. También el año pasado, cuando visitó el monasterio de Poblet, en Cataluña. Ahora lo ha vuelto a elegir para la la inauguración de la exposición 'Cuarenta años de amistad: Donaciones de la Fundación Amigos' del Museo del Prado. Esta es la tercera vez que lo luce. Un look muy favorecedor y la solución perfecta para un día como el de hoy, lluvioso pero de temperatura agradable.

Parece que este es uno de sus diseños favoritos: estilo camisero, de corte midi, manga larga remangada y una lazada en la cintura que estiliza su figura. En esta ocasión ha combinado el vestido con unos zapatos destalonados en tono nude y terminación en punta de la firma Carolina Herrera.

No es la primera vez que prueba suerte con el azul pastel. Una de sus faldas favoritas es la de Hugo Boss, de silueta lápiz y largo midi. La reina Letizia la llevó para presidir el debate 'Conmemoración del Décimo Aniversario del Convenio de Estambul', esta vez combianda con una blusa fluida en azul marino con las mangas estilo murciélago de la misma firma.

El armario de la reina Letizia

La apretada agenda de Doña Letiziza nos regala numerosos looks, muchos de ellos nos sorprenden, aunque se mantiene fiel a sus diseños favoritos. Sus estilismos arrasan hasta el punto de llegar a agotar una prenda en tan solo unas horas. Como el pasado mes de mayo, cuando asistió a la inauguración de la de Fitur junto a Felipe VI. Para la ocasión optó por por un mono blanco con volantes XL firmado por la diseñadora Inés Domecq, de su marca The IQ Collection. En la página web se podía leer el carte del sold out después de que Doña Letizia lo eligiera para el acto público. Una prenda original, cómoda, elegante y muy en tendencia por los hombros. Una reinterpretación de la estética ochentera que se actualiza ahora con patrones muy marcados y geometrías.

La reina Letizia no duda en repetir modelito cuando algo le gusta y el vestido de color azul noche con manga corta, escote en V y falda midi del diseñador italiano Bottega Veneta le encanta. Lo lució por primera vez en 2018 y este año lo ha vuelto a hacer. También el vestido de flores verde de Maje o el diseño de la firma Michael Kors que ya vimos en junio de 2018 durante un viaje oficial a Estados Unidos.