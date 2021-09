Acaba de cumplir 60 años y sigue siendo uno de los hombres más sexis del mundo. Tom Ford es una estrella de la moda, un diseñador influyente y poderoso que cuenta con el apoyo de las celebrities del mundo del espectáculo: actrices, cantantes, modelos..., todos le adoran y todos le hacen una importante publicidad en cada una de sus salidas o apariciones en las alfombras rojas. Beyoncé hizo icónico el minivestido de lentejuelas con el número 61 en la parte delantera, un diseño que mezcla aires deportivos y códigos de la costura. Y Gwyneth Paltrow tuvo un éxito planetario en los Oscar de 2012 con su vestido con capa: hizo abrió la veda para que todas las invitadas fueran a las bodas vestidas de blanco e hizo que todas las novias se casaran con capa. Y ellos, los chicos, también quieren a Tom, y entre ellos Timothée Chalamet, que arrasó en Cannes con un esmoquin plateado firmado por el texano.

.Entre los invitados estaban Carine Roitfeld ( fue su gran mentora durante su etapa en Gucci) y la rapera Saweetie, y estrellas como Julianne Moore, a quien dirigió en Un hombre soltero, y la cantante Jennifer Hudson, han aplaudido a rabiar, sobre todo con el look nupcial. La novia desprecia el blanco, y se casa con pantalones deportivos en oro y un top-bra en plata , a juego con una camisa XXL abierta, a modo de abrigo, a modo de capa. Todo ha cambiado, ya lo dijo hace unos días cuando recordó la tragedia. El 20 aniversario de los atentados del 11-S ha estado muy presente en los desfiles y el de Tom Ford no ha sido una excepción.

Camisetas, pantalones de chándal (prenda que ya no podemos llamar así), cazadoras bomber, camisas anudadas a la cintura, parkas, chaquetas oversize... prendas fáciles de llevar, cómodas y de aire relajado, pero que Ford convierte en piezas sensuales, utilizando tejidos metalizados, lentejuelas y una gama de colores intensos. Azules, amarillos, verde, fucsia, cobre, plata, negro y oro, mucho oro, colorean una propuesta llamativ a, que no aporta nada nuevo pero que resulta irresistible. Ford vuelve a hacer lo que le hizo famoso: vender deseo. Todas las prendas tienen un carácter nocturno, festivo y joven pero a la vez se ven sofisticadas: nada de gimnasio, quieren calle, quieren alfombra roja.

Una MET Gala inusual

Ford ahora está al mando del Consejo de Diseñadores de Moda Americanos (CFDA) y se nota que pelea duro por devolver el brillo y el poder a la Semana de la Moda de Nueva York. Por eso ha sido él quien ha bajado el telón de la pasarela pero... ya se está levantando junto al Metropolitan Museum, que por primera vez en la historia no celebra su famosa gala el primer lunes de mayo. La pandemia hizo que se cancelara en 2020 y que se aplazara en 2021. La fecha elegida es este lunes 13 de septiembre. Tom Ford es uno de los anfitriones junto a Anna Wintour y Rihanna, y a ellos se unen Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la tenista Naomi Osaka y la poeta Amanda Gorman son los anfitriones, un claro cebo para atraer la atención de las generaciones más jóvenes.

Tom Ford, de 60 años, saluda tras su desfile en Nueva York

Esta gala inusual tendrá, claro, una exposición inusual: habrá dos. La primera, 'In América: A Lexicon of Fashion', se celebra desde el 18 de septiembre de 2021 al 5 de septiembre de 2022, y tiene el objetivo de "celebrar el 75 aniversario del Instituto del Traje y explorar el vocabulario moderno de la moda estadounidense". La segunda, 'In America: An Anthology of Fashion', estará abierta al público desde el 5 de mayo de 2022 al 5 de septiembre de 2022 y "explorará el desarrollo de la moda estadounidense presentando narrativas que están relacionadas con las historias complejas de esos espacios".