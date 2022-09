Su ausencia en la lista de actrices nominadas de los Premios Emmy fue comentadísima al hacerse pública y ahora parece que Selena Gomez les ha acabado pagando con la misma moneda. Rachel Brosnahan, Quinta Brunson, Kaley Cuoco, Elle Fanning, Issa Rae y Jean Smart. Ellas eran las aspirantes a hacerse con el Emmy en la categoría de mejor actriz protagonista de comedia. Ni rastro de Selena Gomez, y eso que su papel como Mabel en Solo asesinatos en el edificio ha sido muy aplaudido en la segunda temporada de la serie. De hecho, solo dos actores latinos aparecen en aquella lista de nominados: Oscar Isaac y Colman Domingo.

Su actuación en Solo asesinatos en el edificio fue ninguneada (no como Steve Martin y Martin Short, sus compañeros en la ficción), pero lo cierto es que Selena Gomez sí que fue reconocida, aunque no en interpretación. La actriz y cantante se convirtió en la segunda latina en ser nominada como productora, precisamente por su trabajo en la serie. Un premio que, por cierto, no ha conseguido esta noche. Lo que sí ha conseguido es tener en vilo a todos los que estaban viendo la alfombra roja de los Emmy 2022. ¿Dónde se ha metido Selena Gomez? ¿Por qué no aparecía?