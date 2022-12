Excéntrica y siempre sorprendente. María, la hija de Verónica Forqué, nunca deja indiferente, ya sea en una aparición en público, como ocurrió en la alfombra roja de los Premios Forqué, como en una de sus performances. Basta con echar un vistazo a su cuenta de Instagram para hacerse una idea aproximada de su estilo y su forma de entender el arte. Ella explora nuevos caminos, no tiene límites y utiliza su cuerpo como soporte artístico, y como canal de comunicación. Sus acciones son vanguardistas y rompedoras, aunque no ha inventado nada nuevo. Siempre sobresale, porque se desmarca del resto. Ha convertido sus hobbies en su trabajo y su trabajo en una forma de vida. El sexo, la muerte, el consumo, la maternidad o la religión, María toca distintos temas, a veces de forma que para algunos resulta escandalosa y por eso ha tenido que enfrentarse a la censura de las redes sociales: Instagram cerró su cuenta por La cuenta ha sido cerrada por no cumplir los códigos de Instagram acerca del mal gusto y las imágenes de desnudos íntegros o parciales. Pero volvió, y lo hizo con su alter ego: Virgen María.

Un baño 'gastro' La cuenta es todo un éxito y acumula ya 214 mil seguidores. Los mismos que han visto su última acción. Si Cleopatra, dicen, se bañaba en leche de burra -algo que también se ha dicho de Mariah Carey-, María se atreve con algo mucho más original. La hija de la famosa actriz, fallecida a finales de 2021 ha llenado la bañera de fideos chinos, de esos que vienen en bolsas para preparar en casa fácilmente: un poco de agua caliente, unos polvos que dan sabor y listos. Para darse es original baño se ha puesto un conjunto de firma Jared London, compuesto por un minúsculo top bicolor y una mini falda muy mini. La firma se define como "no apta para todos los públicos" y utiliza colores y diseños "que no tienen miedo a destacar y a llamar la atención". Palabras que sirven para definir a la propia María.