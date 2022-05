La historia del cine está llena de anécdotas y curiosidades, y de casualidades. Son muchos los actores que no han querido un papel, o no han podido hacerlo. Y son muchos los que han arrasado aceptando ese trabajo, aunque no fuera la primera opción. Concha Velasco rechazó el papel de Amantes que luego hizo Victoria Abril y, casualmente, Victoria Abril rechazó hacer el papel de Cristal, la vecina prostituta con un gran corazón que es vecina de Gloria, el personaje de Carmen Maura en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, la cinta de Pedro Almodóvar que emite Historia de nuestro cine, de RTVE. Victoria Abril estaba en un buen momento profesional, haciendo papeles importantes y trabajando con directores como Mario Camus. Todavía arrastraba una estela de icono sexual y no quería quedarse encasillada en ese estilo de trabajos, por lo que rechazó a Gloria y aceptó a Elena, protagonista de La noche más hermosa, de Manuel Gutiérrez Aragón, y Manolita, en Las bicicletas son para el verano, de Jaime Chávarri.

La reina de la comedia Tras el no de Victoria Abril llegó el no de Ángela Molina, aunque ambas trabajarían más tarde con el manchego. La oferta de Pedro Almodóvar para interpretar a Cristal Scott pilló a Verónica Forqué en plena luna de miel. Al principio le resultó raro, ya que venía de hacer la serie Ramón y Cajal, de RTVE, en la que daba vida a Silveria Fañanás, la esposa del Nobel. Ella aceptó sin saber que ahí empezaba una larga carrera como actriz de comedia, con títulos tan destacables como Sé infiel y no mires con quien, Salsa Rosa, La vida alegre, ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?, Kika... Con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Verónica se convirtió en la reina de la comedia RTVE Su primera aparición en la película la hace entrando en casa de su vecina Gloria. Es Toni, el hijo mayor, el que abre la puerta. Cristal lleva peluca morena y un conjunto de dominatrix en vinilo negro. -Hola, Toni. Ay, qué frío hace en tu casa. Qué mala cara tienes. ¿No habrás tomado caballo? -Qué va, solo un porro. -Qué no me entere yo que tomas caballo. Tú no necesitas adelgazar. -Las drogas para mí son un negocio, no un vicio. -Ah, bueno, como negocio, sí. El director de cine Jaime Chávarri hace un divertido cameo RTVE