Carmen Maura ha hecho cine, teatro, televisión, publicidad. Y todo lo ha hecho bien. Es una de las actrices más premiadas y mejor valoradas en España y en Francia, donde es una estrella. Tiene cuatro Goyas, el Cesar del cine francés, dos Premios del Cine Europeo y ha ganado premios en festivales tan importantes como Venecia, Cannes y San Sebastián. Despierta admiración entre sus compañeros, como se escucha en el documental de Imprescindibles, titulado Ay, Carmen. Antonio Resines, Ana Belén, Rossy de Palma y Emilio Gutiérrez Caba han trabajado con ella y todos alaban su talento y naturalidad. Ha hecho todo tipo de películas, pasando del drama a la comedia, e incluso a la acción, con Álex de la Iglesia, que la dirigió en La Comunidad. Es una mujer elegante y sabe andar -como pocas actrices- con tacones. Lo demostró en La Ley del deseo (1987) y Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988). En esta última, se mete en la piel de una mujer trans y lo borda, además de regalarnos uno de los momentos más famosos de la historia del cine español, el de la escena de la manguera. Pero ella, como revela en el documental, no es una mujer de vida sofisticada y prefiere estar en el campo a ir de compras por la calle Serrano.

Una mujer de campo

Por eso cuando Mario Camus le ofreció Sombras en la batalla (1993) no dudó en aceptar el papel, a pesar de las dudas del director. "El papel tenía que hacerlo Ana Belén, pero no podía. Y Mario me dijo: ¿Sabrás andar con botas por el campo? Y yo soy más de campo que de tacones. Y le dije: ¡Sí, no te preocupes!". Carmen camina perfectamente con botas sobre la hierba y se mueve con total naturalidad entre las vacas. El guion incluye además una inseminación a una vaca y ella la hizo de una forma muy convincente. "Yo estaba viendo en La 2 un documental, y de repente sale una chica joven que explica cómo se hace una inseminación a una vaca. Y digo: ¡No es posible! Dejo el guion y me quedo mirándola: saca la caca de la vaca, coge una jeringuilla enorme, se la mete a la vaca, la chuta... ¡y ya está hecha la inseminación artificial!". El documental de La 2 fue muy instructivo y Carmen aprendió la técnica. Por eso al llegar al rodaje se plantó delante de Mario Camus, que preparaba al actor de doblaje, y le dijo: ¡No te preocupes, que he visto en la tele como se hace!". Y lo hizo. "¡Lo hice, tranquilamente, y sé, sé inseminar una vaca!".