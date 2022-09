Carmen Maura protagoniza el documental Ay, Carmen, que repasa su historia y su carrera, y la posiciona inequívocamente como una de las mejores actrices españolas. Los rostros referentes del cine español se deshacen en elogios hacia ella por su manera tan característica de trabajar y actuar. El que la conoce muy bien en este ámbito es Pedro Almodóvar, que ha rodado con ella 8 películas y desvela en el documental algunas anécdotas que merecen quedar por escrito. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué se enfadaron? ¿Cómo fue la reconciliación?

Pedro Almodóvar se acuerda perfectamente de la primera vez que vio a Carmen en acción: “Fernando Colomo estaba rodando Tigres de papel. Entonces me quedé un ratito para el rodaje y en ese momento fue cuando conocí a Carmen, que fue en 1976 o 1977”.

Por su parte, la actriz tiene otro recuerdo diferente al del director, cuando estaban en una representación de Las manos sucias de Jean Paul Sartre: “Tenía que entrar en plan terrorista con una pistola y se llevó varias broncas porque lo hacía fatal. Pero a mi me pareció el tipo más interesante de la compañía”.

Desde que se conocieron, se quedaron cautivados el uno con el otro y ahí empezó su relación profesional. “Contaba historias, tenía un sentido del humor, y él también se divertía mucho con las cosas que yo le contaba y le gustaba verme maquillarme”, recuerda con cariño Maura.

Fue precisamente en esos momentos entre rodajes, escenas y camerinos, cuando Almodóvar le ofreció su primer papel: “Yo le contaba muchas historias y de hecho, ella me aceptó trabajar en los súper 8, en el último que haría de todos”. Se refiere al corto Folle, folle, fólleme Tim que rodaron en 1978 y que que jamás llegó a estrenarse comercialmente.

Su 'ruptura' en Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) supuso un gran desencuentro entre Almodóvar y Maura. Por primera vez no se entendía con el director con el que tuvo un idilio personal máximo. De hecho, ella no tiene buenos recuerdos de aquella película: “Es un rodaje que no me gusta mucho recordar porque es la única vez que pensé en dejar de ser actriz. Pedro me decía a las ocho de la mañana ‘si sigues así te vas a cargar la película’ o ‘que falsa estás’ delante de todo equipo. Al salir de la primera proyección que yo vi de la película, Pedro me dijo ‘te das cuenta Carmen que estás al 50% de lo que tiene que estar una buena actriz’. Y es una película a la que le he tenido manía durante mucho tiempo hasta que un día de repente la vi y vi que estaba bien”.

Fotograma del Imprescindibles 'Carmen Maura, ¡Ay Carmen!' rtve

La versión de Almodóvar sobre su película es algo distinta: “Carmen se piensa que a mí no me gusta en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y me gusta muchísimo. Como actriz está absolutamente perfecta, no se le puede pedir nada más”. Y aunque Carmen piense que no, él sí que se acuerda de su desencuentro: “Teníamos muchos problemas, y no los disimulábamos. Yo era el director, ella era la actriz, yo hacía mi trabajo y ella hacia el suyo. Y se puede hacer, y se puede hacer desde la incomunicación absoluta. Y no sólo eso, sino que diría que, yo no por mi parte, pero se puede hacer incluso desde el odio hacia la otra persona. Y es maravilloso que en ese estado de ánimo, pudiéramos dar a luz a la única comedia que he hecho al 100%”.