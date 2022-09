El documental ¡Ay, Carmen! ahonda en la vida personal de Carmen Maura, llena de luces y sombras. Al mismo tiempo que disfrutaba de su éxito profesional, fuera de cámaras libraba una dura batalla que comenzó con el divorcio de su primer marido, el abogado Francisco Forteza, quien le quitó a sus dos hijos. Se casó en 1966, cuando solo tenía 21 años. No fue tarea fácil para ella independizarse después de romper su matrimonio en aquella época, pero lo consiguió y pudo convertirse en la actriz que hoy admiramos. Durante aquella etapa de su vida, cuando ya tenía un pie metido en la industria y seguía peleando por la custodia de sus hijos, vivía sola en Madrid. Fue entonces cuando fue víctima de una violación.

Un soldado, que además era fan de la intérprete, se presentó en la puerta de su casa con una pistola. Carmen Maura le abrió confiada y recibió un puñetazo que la dejó inconsciente. Sin embargo, lo peor para ella no fue la agresión, si no todo lo que vino después. "El proceso que siguió fue peor que la violación en sí, que fue muy desagradable, pero no me desiquilibró". No quiso que aquel episodio la dejara traumatizada y llamó a un amigo para tener sexo suave.

Cuando las autoridades se presentaron en su casa, desconfiaron del testimonio de Carmen Maura. Llamaron a la policía y subieron a su piso para iniciar la investigación. "Subieron dos guardias civiles y me hicieron contarles todo", recuerda la actriz. Todo allí concordaba con su versión de los hechos y, por esa razón, decidieron creer a la intérprete. "Cogieron el teléfono y dijeron: 'Sube, que parece que es verdad'", escuchó cómo murmuraban los investigadores justo después relatar lo sucedido.

Después vino el juicio, donde se encontró con un Fiscal que "era más repugnante que el violador", según las propias palabras de Carmen Maura. El culpable de la violación resultó que estaba loco y le lanzaba besos a la actriz durante el proceso judicial. "Luego me dio hasta pena. El que menos me espantaba era el chico", señala Maura. Hoy la actriz habla de aquel episodio con naturalidad, como otros muchos que marcaron su vida cuando todavía era una joven promesa del cine, dando sus primeros pasos en la industria que tanto le ha dado. Porque el trabajo era para Maura su vía de escape.