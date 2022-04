Carmen Maura y su "zasca" sobre las últimas películas de Pedro Almodóvar

Durante años, Carmen Maura y Pedro Almodóvar fueron uno de los tándems cinematográficos más potentes del cine español. Juntos dieron vida a títulos inolvidables como Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, La ley del deseo o Volver. Sin embargo, los altibajos de su relación y las tensiones surgidas durante el rodaje de Mujeres al borde de un ataque de nervios abrió entre ellos unas grietas irreparables que terminaron por romper amistad.

Actualmente, su relación es inexistente y no solo no han dado ninguna señal de volver a trabajar juntos, sino que muestras abiertamente sus claras desavenencias. “A su representante le encantaría que volviésemos a trabajar juntos y a algunos fans también, pero a nosotros dos no”. Así de tajante se muestra Carmen Maura en ¡Ay, Carmen! (2019), el documental de Imprescindibles que se emite este domingo en La 2 y que recorre la vida y obra de la artista.

El reencuentro de Volver La actriz y el director manchego no han vuelto a trabajar juntos desde su "reencuentro" en 2005. Aquel año ambos se unieron de nuevo en la película Volver, una cinta en la que parecían tenderse puentes. Pero todo fue un espejismo. El papel que le ofrece Almodóvar es crucial en la trama, pero lo cierto es que el personaje apenas tiene recorrido en la trama. Tampoco sale muy favorecida bajo la piel de aquella mujer de pelo cano, envejecida y fantasmagórica. El propio Almodóvar cuenta en el documental que, con lo coqueta que siempre ha sido Maura, pensó que lo rechazaría. "Yo pensé que iba a poner más problemas ante el look que yo quería que tuviera", cuenta el cineasta. 'La ley del deseo', la película con la que Almodóvar rompió las fronteras RAQUEL ELICES “Tampoco teníamos la sensación de que había que resolver algo, eso se había ido diluyendo con el tiempo”, añade Almodóvar en el Imprescindibles. Pero Maura no pensaba lo mismo: "Él estaba super ocupado con Penélope". Y lo que parecía un bonito reencuentro se quedó en un amago de reconciliación imposible. "No creo que vuelva a trabajar con Almodóvar. Sus rodajes son tensos y no me apetece", confesaba Maura en 2012. Agustín, productor y hermano de Pedro, le contestaba en redes: "Tranquila, no pensamos llamarte". Pedro Almodóvar junto a Carmen Maura y Penélope Cruz en la presentación de 'Volver' en Madrid GTRES