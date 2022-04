"Me da envidia la gente que a esta edad no hace nada y me alegra llegar a esta edad sin ambiciones por cumplir porque soy muy vaga". Lo dice Carmen Maura en el documental Ay, Carmen que emite Imprescindibles de RTVE. Una frase que resulta chocante si pensamos que la dice una de las actrices que más ha trabajado en el cine, la televisión y el teatro. Muchas veces cantidad no es sinónimo de calidad, pero en el caso de la Maura van de la mano: ha hecho mucho y todo lo ha hecho bien. A lo largo de documental son muchos los testimonios de compañeros y amigos que remarcan su talento y la osadía que ha tenido a la hora de aceptar algunos papeles, sobre todo los primeros que le ofreció Pedro Almodóvar.

Ella era una chica 'bien' que se lanzó a hacer cine independiente. "Tuvo la capacidad de esquivar un destino de mujer convencional que la vida le tenía preparado", dice la periodista Paula Ponga, autora del libro sobre la actriz. "Está a las antípodas de la actriz discursiva e intensa que elabora mucho los personajes con el director. Ella necesita indicaciones rápidas, precisas, y las pilla al vuelo porque es inteligente. Pero no intelectualiza nada las cosas, eso está en su carácter y en su forma de ser actriz". Algo que remarca Agustín Almodóvar, productor de El Deseo. "No le gusta repetir, pero te lo da todo en dos tomas, Y se aprende el guion entero dos meses antes, el suyo y el de los demás", dice Álex de la Iglesia. Y añade Fernando Colomo: "Era capaz de decirlo a la velocidad que le diera la gana". Todos remarcan su facilidad para hacerse con el personaje, para darle todo lo que necesita. Y aunque parezca natural y espontáneo, no tiene nada de natural y espontaneo.

Carmen Maura tiene 4 premios Goya de los 6 a los que ha optado RTVE

Pedro Almodóvar la quiso para La ley del deseo y bordó un papel que era lo más alejado de ella. "Carmen no es del método Stanislavski, no necesita sentirse muy mal para hacer una toma dramática", dice el director. "Yo reconozco que no soy de irme a un manicomio si hago de loca. Pero ya cuando me dan el vestido, el traje, los niños, el marido, lo que sea que tenga que tener, o el cuchillo para matar, yo me lo meto dentro", dice la actriz.