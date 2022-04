Con más de 50 años de carrera como actriz, Carmen Maura asegura que no tener grandes aspiraciones le ayudó en su trayectoria profesional. "Nunca soñé con llegar aquí o allá, y también me ayudó no tener demasiadas expectativas", confiesa. La actriz recibirá el 1 de mayo el premio Platino de Honor del cine iberoamericano y repasado su trayectoria.

La actriz, agradecida por el premio, confiesa una de sus frustraciones en torno a su trabajo en el cine iberoamericano: "hay muchas películas que he hecho por allí y que no se han visto aquí". Asimismo, comenta que tuvo que hacer en su casa "muchas copias de ellas para que mis amigas las pudieran ver". "Eso creo que hay que arreglarlo de alguna manera", añade.

Sin grandes expectativas y con mucha ilusión Si hay un aspecto que remarca la actriz es la suerte que ha tenido durante toda su carrera. "No basta con saber hacerlo bien" hay que tener "suerte de estar en el momento y en el sitio adecuado", garantiza. Asimismo, le sirvió de mucha ayuda "no tener demasiadas expectativas" como actriz. “Los representantes me aconsejaban que era 'peligroso' para mi carrera trabajar con Almodóvar“ Su entusiasmo por esta profesión viene desde sus inicios. "Para mí era como una fiesta porque mi vida personal era muy complicada y poco alegre", asegura. En estos comienzos, Maura llegó a tener dos representantes, pero decidió no tener ninguno. "Me decían que no me convenía hacer cortometrajes" y "me aconsejaban que era 'peligroso' para mi carrera trabajar con Almodóvar", confiesa. Carmen Maura luce una carrera cinematográfica con papeles de diferentes géneros, pasando por la comedia hasta el drama. "Me gusta muchísimo hacer reír" pero también interpretar papeles dramáticos porque "te desahogas", señala. Le da igual el tipo de papel, mientras esté bien escrito. "Para mí lo que cuenta muchísimo es el director, me puede hacer más o menos feliz", apunta. Su vocación sigue intacta, pero está más "limitada". "Yo ahora quiero trabajar un poco menos y sobre todo hacer cosas que realmente me apetezcan", sostiene.