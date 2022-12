Este 17 de diciembre se han celebrado los 28 Premios Forqué 2022, donde se entregaron los galardones a las mejores producciones de cine y televisión del año, otorgados por EGEDA. En RTVE Play tuvimos la oportunidad de asistir a su alfombra roja y charlar con los ganadores, nominados e invitados de una gala muy especial que rindió homenaje a Verónica Forqué, de cuya muerte se cumple esta semana el primer aniversario.

Adrián Lastra y Esmeralda Pimentel han sido los maestros de ceremonia en una gala que ha contado con las actuaciones de Ana Torroja, Abraham Mateo y El Consorcio. Entre los invitados que han desfilado por la alfombra roja, la directora de ​Alcarràs, de Carla Simón, triunfadora en Berlín e inmersa ahora en la campaña para el Oscar a mejor película internacional, también nominada en estos premios. La directora ha estado acompañada de su productora, María Zamora, y nos han desvelado alguna cosa del que podría ser su próximo trabajo juntas. "Alguna conversación hemos tenido para hacer una película romántica a nuestra manera", han comentado.

También hemos hablado con Laia Costa, nominada por su interpretación en Cinco Lobitos. "Hace tres años hice un café con Alauda y me interesó todo lo que me contó. Es una apuesta personal por parte de ambas y me he dado cuenta de que esa vida profesional y personal se ha ido haciendo guiños", ha comentado.

Homenaje especial a Verónica Forqué Verónica Forqué, de cuya muerte se cunple un año, fue una de las figuras fundamentales durante el último tercio del siglo XX y el inicio del XXI, y, como tal, será homenajeada durante la gala de premios. La actriz siempre tuvo una relación especial con los galardones que llevan el nombre de su padre y a ellos ha acudido en multiples ocasiones. En 2017, entregó el reconocimiento a la Mejor Interpretación Femenina y el Premio al Cine y Educación en Valores en su vigesimotercera edición (2018). La actriz Verónica Forqué GTRES En la gala también se otorgó la Medalla de Oro, galardón honorífico de los Premios José María Forqué, a José Luis Bermúdez Castro, productor responsable de éxitos de los años 60 y 70 del cine español. El productor y empresario, vinculado al cine español desde su infancia, recibirá el reconocimiento de Egeda por su trayectoria dedicada a la producción nacional de una época clave.

Invitados en los Premios Forqué La alfombra roja ha podido seguirse en directo en RTVE Play. Por ella han pasado grandes estrellas del mundo de la cultura y el entretenimiento, con nominados como Carla Simón, directora de Alcarràs, una de las películas favoritas que también ha estado acompañada por sus productores Enrique Costa, María Zamora, Stefan Schmitz y Tono Folguera. Por parte de As bestas, también en la carrera por el Forqué al Mejor Largometraje de Ficción y/o Animación, ha asistido el candidato al galardón a la Mejor Interpretación Masculina Denis Ménochet, el director Rodrigo Sorogoyen, la guionista Isabel Peña y los productores Ángel Durández, Eduardo Villanueva, Ibon Cormenanza, Nacho Lavilla y Sandra Tapia. Cinco lobitos ha estado bien representada durante la gala con la presencia de Laia Costa, nominada a la Mejor Interpretación Femenina, su compañero de reparto Mikel Bustamante, la directora de la película Alauda Ruiz de Azúa y los productores Manuel Calvo Margallo, Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña Sabada y Sandra Hermida Muñiz, que procurarán levantar el trofeo a la Mejor Película de Ficción y/o Animación y el Premio al Cine y Educación en Valores. Imágenes de 'Alcarrás', 'Cinco lobitos' y 'As bestas'. Imágenes de 'Alcarrás', 'Cinco lobitos' y 'As bestas'. RTVE También han desfilado por la alfombra roja de los Forqué los miembros de Modelo 77, que cierra la categoría a la Mejor Película de Ficción y/o Animación, con el nominado a la Mejor Interpretación Masculina Miguel Herrán, el director Alberto Rodríguez, el guionista Rafael Cobos, y José Antonio Félez, el productor reconocido con la Medalla de Oro en los 27 Premios José María Forqué, junto a los productores Alberto Félez, Cristina Sutherland, Gervasio Iglesias y Manuela Ocón. Anna Castillo (Girasoles silvestres) y Laura Galán (Cerdita) se unen a sus compañeras de categoría a la Mejor Interpretación Femenina que asistirán a la gala. En la contraparte masculina, asisten a los ya mencionados Denis Ménochet y Miguel Herrán, Luis Tosar (En los márgenes) y Nacho Sánchez (Mantícora).