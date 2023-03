Sí, la alfombra roja de los Oscar es mirada con lupa, pero no es el único escaparate de tendencias y glamur. Cuando la ceremonia termina los fotógrafos se reparten, como las estrellas de Hollywood, entre las fiestas más exclusivas de la noche. Ya es tradicional ver a los ganadores con su segundo look disfrutar del relax y la euforia con una copa en la mano. También, vemos posar a las estrellas de las revistas y las redes sociales que, aún siendo celebridades planetarias, no contaron con una invitación de la academia para posar en sus inmediaciones. Las Kardashian, Heidi Klum, Sharon Stone, Ana de Armas... las grandes divas han encontrado su momento para lucir perfectas y arriesgadas. Ya son una tradición. No hay Oscars sin las fiestas de Vanity Fair o Elton John.

Los mejores vestidos y looks de las fiestas de los Oscar

Becky G Becky G en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2023 REUTERS Reuters

Ana de Armas Ana de Armas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2023 Getty Images via AFP AFP

Hunter Schafer Hunter Schafer en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2023 REUTERS Reuters

Paul Mescal Paul Mescal en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2023 REUTERS Reuters

Heidi Klum Heidi Klum en la fiesta de Elton John de los Oscar 2023 EFE EFE

Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski en la fiesta Vanity Fair de los Oscar 2023 Getty Images via AFP AFP

Cardi B Cardi B en la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2023 Evan Agostini/Invision/AP AP

Gigi Hadid Gigi Hadid en la fiesta que Vanity Fair organiza tras los Oscar 2023 Evan Agostini/Invision/AP AP

Olivia Wilde Olivia Wilde deslumbrante con un vestido arriesgado en la fiesta Vanity Fair de los Oscar 2023 AFP AFP

Joe Jonas Joe Jonas en la fiesta posterior a los Oscar 2023 REUTERS Reuters

Sophie Turner Sophie Turner en la fiesta de Vanity Fair en los Oscar 2023 REUTERS Reuters

Kylie Jenner Kylie Jenner en la fiesta posterior a los Oscar 2023 Getty Images via AFP AFP

Julia Garner Julia Garner en la fiesta posterior a los Oscar 2023 AFP AFP

Miranda Kerr La modelo Miranda Kerr en la fiesta de Vanity Fair que sigue a los Oscar 2023 AFP AFP

Sharon Stone Sharon Stone en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2023 AFP AFP

Hilary Duff Hilary Duff en la fiesta que organiza Elton John tras los Oscar 2023 REUTERS Reuters

Matt Smith Matt Smith en la fiesta posterior a los Oscar 2023 REUTERS Reuters

Sofía Vergara Sofía Vergara sigue siendo fiel a los vestidos sirena. No ha defraudado en la fiesta Vanity Fair de los Oscar 2023 AFP

Kerry Washington Kerry Washington en la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2023 AFP AFP

Ricky Martin Ricky Martin en la fiesta posterior a los Oscar AFP AFP

Helena Christens Helena Christens en la fiesta posterior a los Oscar 2023 Evan Agostini/Invision/AP AFP

Kendall Jenner Kendall Jenner en la fiesta de Vanity Fair posterior a los Oscar 2023 Getty Images via AFP AFP