"Papá y mamá, acabo de ganar un Oscar". Jamie Lee Curtis, exultante, no podía reprimir las lágrimas y la emoción al final de su discurso de agradecimiento. La veterana actriz, por fin, ve reconocido su trabajo con una estatuilla por su trabajo en el reparto de Todo a la vez en todas partes.

En los 45 segundos que la academia le ha dejado para agradecer el galardón, Curtis se ha acordado de todos. De su equipo de trabajo y también de su familia: "Mi maravilloso marido Chris, nuestras hijas, Kelly, mi hermana. Para todas aquellas personas que han dado apoyo a todas las películas de género que hemos hecho durante estos años. ¡Todos juntos acabamos de ganar un Oscar!”.

La actriz no lo ha pasado bien en los últimos meses. Usó sus redes sociales para denunciar la violencia que sufría su hija Ruby: "Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, solo por existir como ser humano. Hay gente que quiere aniquilarla, a ella y a gente como ella"

Entonces, pedía valentía para denunciar y enfrentarse a los homófobos que intentaban sembrar el terror.

Hoy, además, en los Oscar se ha querido acordar de sus padres. Tony Curtis y Janet Leigh, que estuvieron nominados en los mismos premios en varias ocasiones y con los que no tuvo la mejor relación del mundo.

Los padres de Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis con sus padres, Tony Curtis y Janet Leigh Gtres

En los 50 Hollywood tenía en la pareja formada por Tony Curtis y Janet Leigh, dos de sus estrellas indiscutibles, el modelo de matrimonio perfecto. Al menos, de cara a la galería. Tuvieron dos hijas. Jamie y Kelly.

Tony Curtis y Janet Leigh con las dos hijas que tuvieron en su matrimonio Kelly y Jamie

Tony Curtis y Janet Leigh en la década de los 50 en Hollywood

Janet Leigh ya era leyenda cuando Jamie nació. La fama mundial le llegó siendo dirigida por Hitchcock en Psicosis. Tony Curtis, hijo de inmigrantes, alcanzó el estrellato en Con faldas y a lo loco junto a Billy Wilder y Marilyn Monroe, un año después del nacimiento de Jamie Lee Curtis.

Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis durante el rodaje de 'Con faldas y a lo loco'

Tony Curtis, Marilyn Monroe y Jack lemmon en 'Con faldas y a lo loco'

Asegura la prensa especializada que ni siquiera el nacimiento de la ahora oscarizada actriz pudo salvar el matrimonio de Curtis y Leigh que ya acumulaba varios episodios de infidelidades. Hasta con la propia Marilyn que llegó a quedarse embarazada durante su relación con Curtis.

Los escándalos para el padre de Jamie no habían acabado. En los 60, Curtis se enamoró de Christine Kaufmann, por aquel entonces una joven actriz de 17 años. Terminó pidiéndole el divorcio a Janet Leigh y así pudo casarse en cuanto Kaufmann cumplió la mayoría de edad. Fruto de aquel matrimonio nacieron dos hijas más, Alexandra y Allegra.

Leigh también rehizo su vida y se casó con Robert Brandt que desde ese momento ejerció de padrastro de Jamie Lee Curtis y su hermana. Según la propia actriz les regalaron una educación exquisita.

Su padre acumuló mientras tanto más matrimonios y divorcios. Hasta cuatro. Y tuvo dos hijos más: Nicholas y Benjamin. La relación con todos ellos distó de ser idílica. Cuando Curtis murió en 2010 a los 85 años por problemas de corazón se supo que había dejado este mundo desheredando a sus hijos, a los seis. Casi todo su patimonio fue para su última esposa.

Hoy Jamie le dedica la estatuilla que él nunca ganó. Casi más como admiradora del actor que como hija. Ella misma reconocía hace unos años en The view que su relación familiar no era convencional: "No fue un padre y no estuvo interesado en serlo. Hizo lo que se suponía que debía de hacer desde un punto de vista financiero, lo cual fue honorable. Pero no era un padre involucrado y, por lo tanto, lo miro desde la misma perspectiva que todos ustedes: una fan de él."