Juntas, muy juntas. Las dos vestidas de negro, tomando zumo y café. Parece un desayuno, quizá una merienda de amigas. Amigas, solo, ¿o algo más? Hablamos de Melanie Griffith y Jamie Lee Curtis, dos estrellas de nuevo Hollywood, hijas de grandes estrellas del dorado Hollywood. Melanie es hija de Tippi Hedren, musa de Alfred Hitckcock, el director que la catapultó a la fama con películas como Los pájaros y Marnie, la ladrona. Jamie es hija de dos astros: Tony Curtis y Janet Leigh. Tiene una de las carreras más largas de cine norteamericano y en 2023 podría conseguir el Oscar, ya que está nominada por su interpretación en Todo en todas partes al mismo tiempo. Compite contra su compañera de reparto Stephanie Hsu y con otras grandes del cine como Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever, Hong Chau por La ballena, Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin.

Dos estrellas muy terrenales

La gala de los Oscar está a la vuelta de la esquina. Se celebran el domingo 12 de marzo. Y en Los Ángeles el ritmo es frenético: entrevistas, editoriales de moda, tratamientos de belleza, pruebas de vestuario, maquillaje y peluquería... Pero la amistad está por encima de todo, y lo mismo ocurre con el amor. El amor entre amigas. Melanie y Jamie Lee han quedado para ponerse al día y para compartir un rato juntas fuera de los focos. Pero no han podido evitar hacerse una foto y compartirla en redes sociales. Y lo han hecho con este precioso texto: no es una declaración de amor. O sí, es una declaración de amor entre dos amigas que se quieren, respetan y ayudan. "¡Qué maravillosa es mi novia Jamie Lee Curtis!. Ella lo es todo, ella es "Todo en todas partes al mismo tiempo", dice, haciendo un guiño a la película que ha hecho Jamie Lee Curtis. "Me encantan nuestras comidas juntas, nuestras conversaciones que recorren la historia de nuestras vidas, el amor y que evocan risas, lágrimas y preciosos recuerdos. ¡Aquí estoy para ti, Jamie! ¡Te amo hasta la luna, ida y vuelta!".

La modelo y celebrity Tyra Banks ha sido una de las primeras famosas en responder y les dice: "¡Adoro esta fotografía y os veo tan contentas....!