Los Oscar han apostado en su 95 edición por premiar la originalidad, con siete premios para la rompedora Todo a la vez en todas partes, pero también por reivindicar a viejas estrellas que, por algún motivo o por otro, llevaban años alejados de la fama, como Brendan Fraser, Michelle Yeoh o Ke Huy Quan. Repasamos los diez mejores momentos de una gala que, por lo demás, no ha brillado en exceso.

“"A todos los niños y niñas que se parecen a mí y que me están viendo: esto es un faro de esperanza y de oportunidades. Es la prueba de que se puede soñar en grande y de que los sueños se hacen realidad. Chicas, no dejéis que os digan que se os ha pasado el arroz". Michelle Yeoh pic.twitter.com/ZzvOvE8JLx “

"Mi viaje empezó en un barco. Me pasé un año en un campo de refugiados y de repente me encuentro aquí, en el mayor escenario de Hollywood. Dicen que esto solo pasa en las películas. No me puedo creer que esto me haya pasado a mí, ¡esto es el sueño americano! ", ha dicho entre lágrimas el intérprete de míticos personajes como el Tapón de Indiana Jones y el templo maldito, con la que arrancó su carrera, o Data en Los Goonies. No es para menos su emoción. Llevaba más de dos décadas retirado de la interpretación, cansado de no lograr oportunidades. Hasta que llegó el fenómeno Todo a la vez en todas partes, claro.

Su premio también ha sido uno de los más comentados, pero no solo por ella, sino por otra de las contendientes a la estatuilla, Angela Bassett. Partía como favorita en un primer momento por su interpretación en Black Panther: Wakanda Forever -que era además la primera nominación a una intérprete en una película de Marvel-. Al no escuchar su nombre cuando se ha abierto el sobre, Bassett no ha ocultado su disgusto y no ha regalado la protocolaria sonrisa y el aplauso de rigor que se espera de los perdedores.

Naatu Naatu levanta a todo el auditorio

Aunque entre los nominados a mejor canción estaban nombres tan ilustres como Rihanna o Lady Gaga, el fenómeno Naatu Naatu ha barrido con todo. La canción principal de la película india RRR se ha hecho con el Oscar y su eléctrica interpretación ha puesto a bailar a todo el Dolby Theatre, levantando también los ánimos en una gala irregular en ritmo.

En su discurso de agradecimiento, el compositor de M. M. Keeravani incluso se ha animado a entonar una versión ad hoc de Top of the world, de The Carpenters, de quienes se ha declarado admirador.

También ha logrado poner en pie al auditorio Rihanna con su Lift me up, tema principal de Black Panther: Wakanda Forever, dedicado al fallecido Chadwick Boseman.

Lady Gaga ha sorprendido con una hipnotizante interpretación de Hold My Hand, de Top Gun: Maverick, que ha cantado desmaquillada, con una camiseta básica y un vaquero roto, nada que ver con el Versace que ha lucido en la alfombra roja.