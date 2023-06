Solo tres personas se han enfundado el traje de Spider-Man en el cine: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, quien es además el único británico. Hoy es una estrella en todo el mundo, pero su carrera en el cine comenzó de una forma que ahora resulta sorprendente, en una película española. Aunque en el momento de su estreno el actor británico solo tenía 16 años, demostró su enorme talento y potencial y poco tiempo después ya triunfaba en Hollywood. Todo gracias a una película de Juan Antonio Bayona.

El tercer Peter Parker

Su gran popularidad llegó de la mano de Marvel. Capitán América: Civil War marcó su primera aparición como el hombre araña, el personaje que ya habían interpretado antes Tobey Maguire y Andrew Garfield. Tom Holland se ha puesto al frente de la saga en Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Lejos de casa o Spider-Man: No Way Home, aparte de participar en varias entregas de los Vengadores. Marvel le ha dado muchísima fama, pero también una cosa todavía más importante: el amor.

Tom Holland en 'Spider-Man: No Way Home' GTRES GTRES/ Everett

Zendaya y él forman la pareja de moda de Hollywood. Se conocieron bajo los focos en 2016, él como Peter Parker y ella como Mary Jane, aunque no fue hasta mediados de 2021 cuando unas fotografías suyas besándose en un coche revelaban su relación, que más tarde confirmaba el actor en la revista GQ. "Siempre he sido inflexible a la hora de mantener mi vida privada, porque ya doy mucho de mí con todo el mundo. Sentimos que nos habían robado nuestra intimidad", decía Holland sobre la publicación de las fotografías.

Tom Holland y Zendaya en la premiere de 'Spider-Man: No Way Home' GTRES GTRES/ Jordan Strauss/ AP Photo

Al Marvel Cinematic Universe se le suman otros tantos proyectos en los que Tom Holland ha estado involucrado, ya que también ha protagonizado El diablo a todas horas, Chaos Walking o Cherry, además de dar vida a otro famosísimo personaje, Nathan Drake, en la adaptación de Uncharted. ¿Qué le depara el futuro al actual Spider-Man? A corto plazo, el rodaje de la serie The Crowded Room para Apple TV+, un proyecto para el que ha estrenado un nuevo look que no le queda muy bien que digamos.