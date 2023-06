Tom Holland se plantea seriamente su vocación de actor

El tour de medios que se están pegando los actores de Spider-Man para promocionar la película está dando muchos titulares. Entre ellos, Holland y Zendaya han especulado sobre el futuro de Spider-Man en el MCU, llegando a la conclusión de que este parece asegurado con las nuevas películas que pretenden realizar Sony/Disney.

“Promoting #SpiderManNoWayHome in London, Tom Holland says he'll play Fred Astaire in a film and discusses his future as Peter Parker. pic.twitter.com/krANOlH2ub “

Después, también para AP Entertaiment, la pareja protagonista de 'Spider-Man: No Way Home' ha propuesto algo con lo que muchos fans serían muy felices. “La gente quiere que sea Harry Osborn. Creo que sería un buen amigo de Spider-Man, ¡también un buen enemigo!”, ha dicho Zendaya sobre la posibilidad de que Chalamet interpretase al villano de Spider-Man. Y Holland estaba de acuerdo: “Creo que sería buena idea traerlo como amigo y que se convirtiera en villano. Sería un buen villano.”

“CHALAMET IN SPIDER'S WEB?: @SpiderManMovie stars @TomHolland1996, Jacob Batalon and @Zendaya discuss how her "Dune" co-star Timothée @RealChalamet could fit into the world of Peter Parker. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/cSaJvNhSL2“