Â¿Se merece Tom Holland ser "El hombre del aÃ±o 2021"?

Tom Holland vuelve a ser tendencia en Twitter. Podría ser porque la revista GQ lo acaba de nombrar "Hombre del año 2021", o quizás lo sea, una vez más, por el esperadísimo estreno de la película Spider-Man: No Way Home, en la que se pondrá en la piel del famoso hombre araña. Pero, ¿qué ha pasado esta vez? Pues que Marvel Studios y Sony Pictures han decidido reunir a unos pocos privilegiados para visionar el segundo tráiler de la película durante un evento en directo celebrado en Sherman Oaks, California (Estados Unidos). Tras visionar el teaser, hubo una sesión de preguntas y respuestas encabezada por el mismísimo Holland. ¡Nunca antes un tráiler había levantado tanta expectación!

Esto es solo "la punta del iceberg", ha dicho Tom Holland sobre el tráiler final de Spider-Man: No Way Home. Dando a entender que si nos impresiona el tráiler, lo que veremos en la película nos va a dejar sin palabras. Los fans del universo cinematográfico de Marvel llevan ya un tiempo inquietos, pues todavía queda un mes para su estreno (el próximo 17 de diciembre en cines). Los protas del film siguen alimentando el hype con este tipo de acciones y las ganas no paran de crecer.

"Acabamos de estrenar el tráiler en un teatro lleno de fans y la reacción fue increíble. Gracias por apoyarme a lo largo de mi carrera en Spider-Man. Su amor y apoyo continúan sorprendiéndome y no podría estar más agradecido. Esta película es para ti y espero que te traiga tanta alegría como a mí. ¡Los amo chicos 3000!", ha escrito el actor en su perfil de Instagram.

A pocas horas de la emisión en abierto del que parece ser el avance definitivo, sus tres principales protagonistas, Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon (que interpretan a Spider-Man/Peter Parker, Michelle “MJ” Jones y Ned Leeds, respectivamente), aparecen juntos en un vídeo difundido por Sony Pictures, en el cual los podemos ver reaccionado al tan esperado tráiler. “Esto es duro”, dice Tom Holland ante una supuesta escena emotiva o “Qué grandes estrellas, ¡dios mío!”, exclaman Zendaya y Jacon Batalon ante una escena en la que se entiende que ellos participan.

Por último, Batalon cierra el vídeo con la siguiente frase: “Me puse histérico cuando he visto esta parte, ¡madre mía!”. Para saber de qué escena está hablando, tendremos que esperar aún unas horas para ver el tráiler 2 de Spider-Man: No Way Home.