El titular que nunca te hubieras imaginado leer, Tom Holland y la palabra 'feo' en la misma frase. El actor con cara de niño que nos conquistó enfundado en su traje de superhéroe ha cambiado de look y lo cierto es que no le sienta muy bien. Hay intérpretes que han tenido que engordar para meterse en su personaje, como Christian Bale en Vice o o Jared Leto para Chapter 27. Otros han tenido que aumentar su musculatura, como Natalie Portman, que tuvo que dar vida a la Diosa del Trueno en Thor: Love and Thunder. A Holland le ha tocado dejarse el pelo largo, también por exigencias del guion.

El actor británico está inmerso en el rodaje de la serie The Crowded Room desde el pasado mes de marzo. Producida por Apple TV+, se trata de una nueva ficción de antología que contará historias reales de personas que han aprendido a vivir con enfermedades mentales. Los diez episodios de la primera temporada de la serie están llenos de suspense y se basan en The Minds of Billy Milligan, la galardonada biografía de Daniel Keyes. Tom Holland da vida al protagonista, Milligan, la primera persona absuelta de un delito por padecer trastorno de personalidad múltiple, lo que ahora se conoce como trastorno de identidad disociativo.

Tom Holland en el rodaje de 'The Crowded Room' GTRES GTRES

¿Recuerdas a Tom Holland interpretando a Spiderman? Su aspecto actual poco tiene que ver con el de entonces, más musculado y arreglado que ahora. El pelo largo y desaliñado forma parte del proceso de caracterización del personaje, Billy Milligan. ¿Se parecen?

Tom Holland y Billy Milligan