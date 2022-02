A finales de octubre de 2021 saltaba la noticia: El Rubius había conocido a Tom Holland gracias al rodaje en Barcelona de una de las escenas de Uncharted. Y no solo eso, sino que el youtuber también formaba parte de la trama al participar en una de ellas junto a su protagonista. Ha pasado tiempo desde entonces, pero eso no ha impedido que el actor de Spider-Man se acuerde a la perfección del español y que incluso le dedique públicamente unas palabras de agradecimiento durante una de sus entrevistas en nuestro país. Lo que no se esperaba Rubius era que su fiel compañero durante su incursión en Hollywood soltase una bomba para la que él aún no estaba preparado.

"No recuerdo de qué hablamos, pero me encantó conocerle y él estaba muy emocionado de estar en plató. Es una energía fantástica para tener alrededor, muy buen chico", comenzaba su respuesta Holland. Rubius, que se encontraba en pleno stream reaccionando a ese clip de su entrevista, no vio venir sus siguientes declaraciones: "Hemos rodado un anuncio juntos y ha sido muy divertido". Y boom, su reacción no se hizo esperar: "¡No! ¡Pero no spoilees!". Con las manos en la cabeza y todavía sin creérselo, seguía en su empeño de evidenciar la gran sorpresa que se llevó en directo al escuchar las palabras de su compañero: "Se acaba de cargar todo. ¡Acaba de spoilear todo!".

Como no podía ser de otra manera, las redes reaccionaron a este momento del stream que el propio Rubius compartió en su perfil de Twitter. Dado que ya no era ninguna sorpresa para sus seguidores, decidió publicar el momento y reírse de la divertida situación que protagonizó en su propia emisión.

“WOW WOWOWOWOWOWOWOW AHHHHHHH me explota la cabeza sabiendo que anda hablando de ti ni me imagino como te sientes ��������“ — neeko (@neekolulz) February 9, 2022

“Rubius viendo a Tom dando spoiler de sus películas/ Rubius viendo que Tom dió spoiler de un vídeo de el pic.twitter.com/g1pQ68mw1N“ — Noelys Santana (@NoelysSantana4) February 8, 2022

“Tu después de que tom te arruinara la carrera. pic.twitter.com/Z72ExS6bxO“ — ❄Gis❄ (@GisSnow_) February 8, 2022

Aún es un misterio qué es lo que han grabado juntos, pero la realidad es que volvieron a coincidir en el set del rodaje. ¿Fue durante la grabación de Uncharted en Barcelona? ¿O ha sido tras la visita de Holland a España con motivo de su estreno? Todavía es una incógnita, pero ya son muchos los que especulan sobre colaboraciones futuras entre ambos. ¿Llegarán a forjar una amistad tal y como lo hicieron Ibai Llanos y Gerard Piqué?