Todo lo que deberías saber de la visita de Tom Holland a España

Hoy, lunes 7 de febrero, el actor británico es tendencia en Twitter España porque se encuentra en Barcelona presentando su última película: Uncharted, basada en el popular videojuego de Naughty Dog. La ciudad condal recibe a Tom Holland con los brazos abiertos, pues en cierta forma Barcelona también forma parte del film. Localizaciones emblemáticas de la ciudad como Montjuïc, la Basílica de Santa María del Mar o la Sagrada Familia conforman algunos de los escenarios de la película que se estrena en cines el próximo 11 de febrero.

Ahora bien, Holland se ha fijado en otro aspecto de la ciudad catalana y no son precisamente sus monumentos. El actor se ha mostrado feliz de estar en Barcelona y ha mostrado su interés por el fútbol y concreto por el Barça, equipo del que es un fiel seguidor. "My home away from home. Força Barça", escribía en su Instagram junto a una foto de la presentación de la película. Traducido al español: "Mi casa lejos de casa. Força Barça".

“ME ACABA DE LLEGAR UNA CARTA ESCRITA POR TOM HOLLAND A MI CASA



LOS DE SONY ME CONFIRMAN QUE ES 100% REAL.



QUE ESTA PASANDO.“ — elrubius (@Rubiu5) February 6, 2022

¿Por qué el protagonista de Spider Man siente nuestro país como su segunda casa? Pues porque esta no es, ni mucho menos, la primera vez que nos visita. Lo ha hecho en otras ocasiones para presentar diferentes producciones cinematográficas e incluso ha formado parte de alguna española. como 'Lo imposible', interpretación por la cual ha estado incluso nominado al Goya en 2013. En su anterior visita, fue fotografiado junto al famoso youtuber El Rubius, del cual parece ser también fan. El streamer ha presumido de que le había llegado una carta firmada por el propio Holland. "LUEGO ABRO STREAM Y LA LEEMOS. PERDON POR GRITAROS ESTOY UN POCO NERVIOSO", ha escrito en redes nada más recibirla El Rubius.

“el rubius y tom holland siendo mejores amigos ��❤️ pic.twitter.com/UCHcUzEaAj“ — ً (@thsafeplace) February 6, 2022

Pero su actual visita no termina en Barcelona. Mañana martes aterrizará en Madrid para continuar con la promo de Uncharted. Sabemos que durante el día hará un nueva presentación en la que atenderá a varios medios de comunicación y por la noche visitará El Hormiguero, donde le espera Pablo Motos y las Hormigas. ¿Descubriremos algo nuevo del actor inglés? ¿Le preguntarán por su relación con Zendaya?

“yo debería estar en barcelona conociendo a tom holland ������ pic.twitter.com/Xz4Bl5NJFs“ — vannyyy☁️ -18 uncharted era (@idovegillespie) February 7, 2022

Uncharted, dirigida por Ruben Fleischer ('Zombieland', 'Venom'), narra la búsqueda por parte del ladrón Nathan Drake (Holland) y el cazatesoros Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg) de una gran fortuna amasada por Fernando de Magallanes hace 500 años. Drake y Sully se las verán con Santiago Moncada (Antonio Banderas), quien afirma ser el legítimo heredero del botín. Durante la visita a Montjuïc, Holland ha saludado y se ha tomado fotografías con algunos fans que estaban muy emocionados de verle por la ciudad.