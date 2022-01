Tom Holland podría presentar la gala de los Oscar 2022

¿Os imagináis a Tom Holland conduciendo la ceremonia de los Oscar? Parece que la idea no es, ni mucho menos, descabellada. Según el medio The Hollywood Reporter, la Academia de Hollywood se habría puesto en contacto con el actual protagonista de Spider-Man para proponerle presentar el evento. El propio Holland había hablado recientemente de su interés por conducir la gala más importante del cine internacional.

Puede que la cosa se quede en simples habladurías, pero es verdad que de un tiempo a esta parte la Academia ha manifestado su idea de darle un nuevo enfoque a la premiación y acercarla al público joven. Y no se nos ocurre mejor forma que contando con el popular actor. No es ninguna novedad que la gala de los Oscar atraviesa por sus horas más bajas, al menos en cuanto audiendias se refiere. La ceremonia del 2021, claramente influenciada por la pandemia, hizo su mínimo histórico con poco más de 10 millones de espectadores.

Hace apenas un mes, y desmintiendo una negativa inicial, el propio Holland hablaba así sobre la posibilidad de presentar el evento con THR: "Me preguntas por los Oscar –eres la primera persona que lo hace– y aquí estoy yo, sentado y pensando: '¡Claro que me gustaría presentar los putos Oscar!", dijo con determinación el pasado diciembre.

Puede que si Tom Holland toma las riendas, y si además lo acompaña Zendaya, esta sea una de las mejores estrategias para atraer al público joven a ver la retransmisión y retomar las audiencias que hacía en el pasado. De ese supuesto también habló Holland. De hecho, el actor no negó la posibilidad de contar con Zendaya a su lado como copresentadora: "Yo solo estaría genial, y acompañado sería aún más divertido", aunque no se atrevió a afirmar que esto fuese a suceder. "Podría hacerlo con ella, pero no estoy seguro de su respuesta", declaró.