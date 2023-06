¿Cómo sería ser Pía por un día? La heroína de los seguidores de La Promesa tras la muerte del barón de Linaja es un sinfin de sufrimiento en los capítulos, y tras el paso de algunos de sus compañeros, el ama de llaves del palacio, interpretada por María Castro, ha querido olvidarse de las penas de su personaje, y lo ha hecho hablando con David Cid y Lidia Sango en la décima entrega de Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie. ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el episodio 10 del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

Las violaciones del barón , los desplantes e insultos de Petra , la boda forzada con Gregorio . Desde luego, interpretar a Pía Adarre no debe ser nada fácil, parece que "de momento no" veremos al ama de llaves de La Promesa tranquila y feliz. Y María Castro, la actriz que da vida a este personaje venerado por los seguidores nos avisa que lo que vendrá, tampoco es bueno. De hecho, cuenta que un día se cruzó con un jefe de la ficción y le dijo que había venido a esta vida (a la serie) a sufrir.

En el décimo programa del videopodcast de La Promesa, María también ha respondido a la pregunta de cuál es el defecto que tiene Pía . "Me encanta su integridad, lo defensora que es del servicio. Es una persona muy empática, pero sí creo que muchas veces calla por no hablar demasiado, por proteger secretos, porque en la casa esté todo dentro de un orden", explica, razonando que a veces se ha metido en unos jardines bastante importantes y que no hay que proteger tanto a los demás.

Su especial relación con el señor Baeza

En la entrevista se nota la debilidad que María Castro tiene por un personaje: el señor Baeza. Está interpretado por Joaquín Climent, con el que ya coincidió en Seis Hermanas. Ella tiene un presentimiento, y es que Rómulo siente algo por el ama de llaves: "Yo sé que él es una gran persona con todo el mundo, pero yo creo que con Pía Adarre, esas ganas de cuidarla y protegerla, van más allá de la amistad. Yo creo que hay admiración, y algo más" del corazón, explica.

No sabemos si el señor Baeza elegirá a Pía para pasar el resto de sus días, pero sí que María Castro se llevaría de 1913 a 2023 al mayordomo: "Porque es fidelidad pura y es la persona que nunca te va a fallar". También se traería a la actualidad a María Fernández, personaje que adora. "Cuando actúa, no puedo dejar de mirarla porque es pizpireta, buen rollo, alegría. Todo el mundo quiere una María Fernández en su vida", le dice a David y Lidia.

Divertida, María Castro se imagina lo que pasaría si hubiera un cambio de roles entre el servicio y los señores: "Yo me veo siendo peinada por la señora marquesa. Me veo siendo vecina de habitación con el señor Baeza, por ejemplo". Claro que, ¿qué pasaría si ella fuera la marquesa? "Lo primero que haría sería cambiar los uniformes. No porque no sean bonitos, que son preciosos, sino porque ya nos huelen un poquito, llevamos trabajando muchos meses y hay que hacer un poco de reforma y hacer uniforme de verano", responde en plan broma, pues en serio añade que "pondría a los lacayos a frotar un poquito la vajilla".

Y ya ha dicho que visualiza a Petra y Pía criando al bebé, pero otra pareja sorpresa para ella sería la siguiente: "Estaría muy bien que fuera alguien muy variopinto como sería el señor Baeza con Candela. Le pondría la cabeza como un bombo. Sería como escenas de matrimonio". ¿Quieres saber qué más nos han contado? ¡No te pierdas la entrevista completa en el vídeo que abre la noticia!