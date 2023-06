El capítulo 110 de La Promesa nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Hemos visto a Petra perpetrar actos de una maldad muy elevada: desde desvelar la identidad de Lope como cocinero del palacio a intentar envenenar a la baronesa de Grazalema, pero ninguno como lo que ha hecho este episodio. María Fernández ha sido la última víctima de la doncella de la marquesa, y el resto del servicio no ha podido evitar ponerse en contra del personaje de Marga Martínez ante un momento así de duro: contarle que Salvado ha muerto. ¡Así ha sido la última malicia de Petra y la trifulca que ha tenido lugar en el comedor del servicio!

"Creo que ha llegado mi hora de darte el pésame, y la de todos", le dice a una María Fernández que no da crédito y le pregunta que por qué tiene que darle el pésame. Es cuando sucede el momento que nos ha hecho llorar a todos esta tarde: "Por la muerte de Salvador, que Dios lo tenga en su gloria. Ya sé que es una noticia terrible, pero no me parece de recibo que nadie te haya dicho nada cuando todo el mundo lo sabía desde hace casi una semana", le responde Petra. El silencio se hace en el comedor del servicio, sin saber qué decir a una María que pregunta si es verdad antes de levantarse y dejar la sala entre lágrimas.

La reacción del servicio contra Petra

"Esto que acaba de hacer es cruel y repugnante hasta viniendo de usted", le dice Rómulo, pero Petra se defiende. "Lo cruel es haber ocultado la verdad a esa muchacha, y seguir permitiéndole que viviera ilusionada con algo que no va a suceder".

Y cuando no lo esperábamos, Gregorio entra en acción: "Íbamos a decírselo. Ahora, durante el desayuno". "Eso es precisamente lo que he hecho yo, pero claro, si lo dicen ustedes está bien hecho, pero si lo digo yo es cruel y repugnante. Está claro que aquí hay dos varas de medir", continúa Petra a la defensiva.

"No me des ideas, que no me faltan ganas de medirle el lomo con una vara de esas", le espeta Candela. "Es usted una chivata, una mentecata y una metepatas. Se va a morir usted sola. Sola y amargada", se encara la ayudante de cocina mientras se va calentando el ambiente en el comedor del servicio hasta el punto que Gregorio tiene que volver a intervenir.

"Basta, las dos. No pienso tolerar esas falsas de respeto entre los miembros del servicio. Cállese señora Arcos. No apruebo su manera de actuar con respecto a la señorita Fernández. Es reprobable, por muchos motivos", dice el mayordomo con un gran enfado. "Pueden echarme la culpa si es lo que quieren, pero aquí la única con redaños para decirle a esa muchacha la verdad he sido yo. Deberían estarme agradecida", sentencia Petra antes de irse.

Todos estaban en su contra ya antes de esto, pero ahora la doncella de la marquesa se ha pasado tres pueblos. ¿Cómo afectará al funcionamiento habitual del servicio de La Promesa? ¡No te pierdas los próximos capítulos de tu serie favorita en La 1 y RTVE Play porque se vienen muchas cosas!