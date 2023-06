El enfrentamiento en las cocinas de La Promesa parece no tener fin. La relación está completamente rota desde que Simona confesara a Candela la verdad sobre la muerte de su marido. Se ha intentado de todas las maneras que las dos hicieran las paces, pero sin éxito. Lo cierto es que la cocinera principal está destrozada al ver que primero perdió a sus hijos y ahora a su mejor amiga. Sí, a sus hijos, porque el secreto sobre Custodio tiene mucho que ver con los dos retoños de Simona. ¿Por qué no habla con ellos? ¡Al fin se ha abierto a Lope y hemos podido descubrirlo! Prepara los pañuelos, porque vas a llorar y mucho.

El enfrentamiento de Simona con su marido Como se suele decir, en el pecado lleva una la penitencia, y Simona lleva la peor posible: perder a sus hijos. Después de que Candela le rechazara ir al teatro juntas, la cocinera se desahoga con Lope. Al principio no quiere hablar de lo ocurrido en su pasado, pero finalmente termina contando a su compañero de cocinas lo que pasó. "Cuando Custodio murió y Candela perdió el bebé que estaba esperando, Toño seguía en casa, no quería marcharse. Me insistía una y otra vez, intentaba convencerme de que empezáramos de nuevo. Pero yo me negué, muy tajante, y me amenazó con quitarme a los niños, y yo le amenacé a él con delatarle a los civiles", relata Simona. Una acción muy valiente, como dice Lope, pero que no se quedó ahí.

La ayuda de Simona a Candela que le alejó de sus hijos "Estaba muerta de miedo. Era todo fachada. Lo hice por mis hijos. De hecho, sin que él lo supiera, decidí enviar a los niños a casa de mi prima Luisa. Sabía que allí estarían seguros y bien atendidos. Toño se puso como loco, pero me vio firme, decidida y dispuesta a meterlo entre rejas. Así que para evitar la cárcel se marchó para siempre, y no volví a saber de él", continúa contando la cocinera. ¿Fue entonces cuando pudo reunirse de nuevo con sus hijos? La respuesta es triste: no. "Por entonces, Candela había entrado en una melancolía terrible, y yo me volqué con ella en cuidarla, en sacarla adelante. Yo sabía que mis hijos, aunque estaban lejos de mí, estaban bien atendidos, y me volqué en cuidar a mi amiga, en sacarla de aquella pena que se la estaba comiendo día a día, y yo temía que se la llevara a la tumba. Era lo menos que podía hacer por ella". Simona dejó todo para cuidar de su amiga Candela en el pasado En cambio, decidió estar al lado de su amiga, y así fue como Candela entró a trabajar en palacio, un trabajo que le salvó la vida: "Luego todo cambió. Quedó vacante la plaza de cocinera principal de La Promesa. Yo de aquellas trabajaba de ayudante, y di un paso al frente y conseguí ser la cocinera principal. Y no solo eso, por el camino conseguí que contrataran a Candela de ayudante, y en qué buena hora. Para ella aquello fue lo que le sacó de la pena, un bálsamo que le curó el corazón".

La verdad sobre Antoñito y Virtudes Lo que no se imaginaba ella era que eso haría que sus hijos se olvidaran de ella, pues Candela no supo nunca que aquello le costó a Simona el amor de sus hijos: "Ese es el precio que pagué, la penitencia. Cuando quise recuperar a mis hijos, Luisa ya se había encariñado con ellos, y no quería apartarlos de su lado. Hizo todo lo posible, incluso usar malas artes. Les dijo que su padre y su madre les había abandonado. Que su madre no les quería. Mis hijos no me querían ni ver. Para ellos solo había una madre y era Luisa". Aun así, iba a verlos alguna vez, y el tiempo fue pasando hasta inventarse las cartas que recibía de sus supuestos hijos. "Siempre que podía, pero siempre volvía destrozada. En cada visita veía agrandarse el abismo que había entre nosotros. Los niños fueron haciéndose mayores y yo fui distanciando cada vez más las visitas, hasta que dejé de ir y empecé con aquellas cartas falsas que tú conoces", le cuenta devastada a Lope. Ahora que se sabe toda la verdad sobre el pasado de Simona, ¿cambiará algo la situación en las cocinas de La Promesa? ¿Se enterará Candela del castigo que tuvo que pagar la cocinera? ¿Podrán volver a ser amigas? Solo nos queda una cosa: seguir cada día la serie para ver cómo avanza esta trama que nos tiene rotos por dentro.

