La Promesa tiene muchos frentes abiertos: empezando por el asesinato de Tomás, pasando por quién mató a Dolores, y terminando en la memoria de Manuel. Pero una de las tramas que trae de cabeza a los espectadores es el secreto que Simona confesó al padre Camilo. ¿Qué puede ser aquello que tortura a la cocinera de Palacio? Parece que todo está a punto de desvelarse, pues el falso sacerdote quiere contarle todo a Candela, pero Simona está dispuesta a hacerlo ella misma. ¿Qué será? ¡Al fin lo sabemos!

¿Cuál será el secreto de Simona?

Simona tiene un pasado del que poco se sabe. Lleva muchos años como cocinera de La Promesa, tantos que hasta Tomás y Catalina eran compañeros de juegos de sus dos hijos: Antonio y Virtudes. Uno vive en Cataluña, ella en Madrid. O eso es lo que nos ha hecho creer ella, ya que es la misma cocinera la que se escribe las cartas que recibe de ellos.

También sabemos que es amiga de Candela de toda la vida, y que la cocinera ayudó mucho a su ayudante cuando murió su marido, Custodio, pues después de ello entró a trabajar en La Promesa. Con las muertes que han tenido lugar en el palacio, Candela no para de recordar los momentos en los que ella pasó por lo mismo, del entierro y cómo Simona estuvo siempre a su lado. Hasta que ella misma le pidió que dejara de hablar de ello.

Había algo que atormentaba a Simona, y con un cura paseando por la zona de servicio día y noche, decidió confesarse. Nadie, solo el padre Camilo, sabe eso tan horrible que le contó, y que ahora el impostor quiere sacar a la luz. Al parecer, tiene algo que ver con Candela, pues es a ella a quién ha escrito diciendo que sabe algo de su pasado, y la cocinera le ha confesado a Lope que terminaría con una amistad de toda la vida. Candela está dispuesta a visitar la cárcel, pero Simona quiere que se entere por ella misma.

En realidad, el gran secreto tiene que ver con Custodio y Toño, maridos de Candela y Simona, respectivamente. "Fue Toño. Él lo hizo. Él le quitó la vida a Custodio", le dice la cocinera a su todavía amiga. "Estaba borracho, tuvieron una pelea, y Toño lo apuñaló", continúa diciendo tras un "lo siento". Candela se rompe al saber que su compañera de cocina no le dijo nada en su momento: "Fue por mis hijos. No quería que fueran los hijos de un asesino. Eso les habría marcado de por vida".

¿Pero por qué ocurrió aquello? "Yo no sé por qué discutieron. Solo sé que Toño le tenía mucha envidia a tu marido. Siempre decía que había tenido mucha suerte en conseguir ese trabajo. Yo no sé qué pasó aquella noche. Solo sé que mi marido llegó de madrugada, con la camisa llena de sangre y me lo contó", narra Simona. Candela le reprocha que se lo callara, aunque la cocinera explica que tras lo ocurrido le dejó en la calle y no ha vuelto a saber nada de su esposo. "Yo no soy como Toño. Lo hice muy mal, pero yo no he matado a nadie", le dice Simona a una Candela rota que responde: "Has matado nuestra amistad".

¿Cómo afectará esto a las cocinas de La Promesa? ¿Quieres saber cómo ha sido el momento? ¡No te lo pierdas en el vídeo que abre la noticia y en el capítulo 91 de la serie!