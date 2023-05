En La Promesa suenan campanas de boda. La boda de Manuel y Jimena está cada vez más cerca, pero Jana se resiste al ver al señorito yendo al altar. La doncella del palacio de los Luján sabe que algo se esconde detrás de los nuevos recuerdos que tiene Manuel, y no va a parar hasta que recupere la memoria de verdad. ¿Lo hará cuando se encuentre con ella? ¡Ya pudimos ver un adelanto, pero al fin ese momento ha llegado! ¡No te pierdas la primera conversación de Jana y Manuel tras el accidente!

El reencuentro de Jana y Manuel

Con la miel en los labios. Así nos ha dejado el reencuentro de Jana y Manuel. Lo cierto es que esperábamos más de este esperado momento tras el accidente del señorito. Al final, Jana se ha armado de valor y ha subido a la habitación del hijo de los marqueses de Luján. Allí, y tras abrir la puerta, se ha encontrado a su Manuel, que se ha quedado mirando a la criada como si ya la conociera de algo.

"¿Me reconoce, don Manuel?", le ha preguntado Jana tras el cruce de miradas. La respuesta ha sido negativa, acompañada de un "lo siento". La criada se ha presentado, recordándole su nombre, pero sin éxito. "Tras el accidente he olvidado muchas cosas, no te ofendas. ¿Debería recordarte?", le ha dicho el mayor de los Luján.

Todos sabemos, que algo se le ha removido a Manuel al ver a Jana, y por so ha hecho esa pregunta. Pero la doncella, en vez de responderle todo lo que habían vivido juntos le ha contestado: "No, solo soy una simple criada".

Tras mantener una conversación, cuando Jana se iba, Manuel ha parado a la criada: "Perdona por no recordarte. Me ha parecido ver la decepción en tus ojos, y lo lamento". Un esperado momento que ha decepcionado no solo a Jana, sino también a todos los seguidores de la serie.

¿Aún no lo has visto? ¡Lo tienes en el vídeo que abre la noticia y en el capítulo 88 de la serie! ¿A que esperas para ver todos los detalles de cómo ha sido?