¡Petra no deja de sembrar el miedo en el servicio! Ella sabe todo lo que ocurre y no duda en decírselo a Cruz. Eso sí, todo lo que ocurre en palacio se comenta cada dos semanas en Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie y tras el paso de Jana (Ana Garcés), Manuel (Arturo Sancho), María Fernández (Sara Molina), Lope (Enrique Fortún), la edición especial del barón (Alberto González), Alonso (Manuel Regueiro), y Jimena (Paula Losada), la doncella personal de la marquesa quiere mostrar su mejor cara a través Marga Martínez, y lo ha hecho hablando con David Cid y Lidia Sango en la novena entrega de su boda en La Promesa. ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el noveno episodio del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción antes en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

Marga Martínez, muy diferente a Petra Arcos

Es lo primero que ha querido dejar claro la actriz andaluza Marga Martínez: "La que tiene mala leche es la Petra. Hay que diferenciar". Y como se ha podido comprobar en la última entrega de Si el servicio hablara, la sevillana es todo lo contrario: un encanto. Eso hace que su papel tenga todavía más mérito, y a pesar del miedo que ella tenía, está recibiendo el cariño de los seguidores. Marga, claro, no Petra: "Me estoy acostumbrando a que la gente me odie. Tengo un grupo de amigas que me defiende constantemente, todos los días. Al principio me dolía un poco eso, y decía que cómo iba a convivir con el mal rollito que me llega de fuera, pero al final me estáis dando buen rollito".

Pero, ¿cómo consigue una persona alegre y con buena energía meterse en un papel como el de Petra? A parte de con unas grandes dotes interpretativas, Marga Martínez tiene una persona de referencia: "Tengo una imagen de mi infancia que era Petra. Era una vecina. Entonces, cuando tienes la imagen de la persona, es mucho más fácil".