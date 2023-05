¡Esta semana ha habido boda en La Promesa! Y como era de esperar, todo lo que ocurre en palacio se comenta cada dos semanas en Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie. Tras el paso de Jana (Ana Garcés), Manuel (Arturo Sancho), María Fernández (Sara Molina), Lope (Enrique Fortún), la edición especial del barón (Alberto González) y Alonso (Manuel Regueiro), Jimena (Paula Losada) quiere repetir y lo hace junto a Tania Álvarez, diseñadora del vestuario, para hablar con David Gil y Lidia Sango en la octava entrega de su boda en La Promesa. ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el octavo episodio del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción antes en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

"No hay nada mejor que ser villana en esta vida"

El gran momento de Jimena por fin ha llegado. El personaje ha usado sus malas artes para engatusar a Manuel y casarse con él. "Todo el mundo me planta de mini Cruz pero yo también aprendo rápido. Puedo estar incluso por encima. Fui yo la que le dio la idea", cuenta la actriz Paula Losada sobre la hija de los duques de los Infantes.

Ya poco queda de aquella joven inocente que enseñó a David y Lidia a dar pena. Todo ha sido a un gran proceso de evolución de su personaje: de buena a villana, algo que ella misma como actriz ha disfrutado mucho: "Me lo he pasado muy bien. No hay nada mejor que ser villana en esta vida. Yo sé que a la gente le gustan los personajes bueno, cándidos, tranquilos, pero cuando hay maldad ahí, siempre anima".

Una evolución que también se ha podido ver entre los dos vestidos de novia que ha lucido Paula en la serie. Tania Álvarez, diseñadora del vestuario de La Promesa, ha explicado las diferencias entre los trajes: "El proceso ha ido de la mano del personaje, porque el primer vestido era más liviano, discreto, mucho más inocente porque al final era la primera boda de Jimena, era la presentación de todos los personajes, todo empezaba ahí y teníamos que presentar a una novia muy dulce. Todo ha ido evolucionando a esta otra Jimena que conocemos ahora y el vestido por lo tanto también ha sufrido esa transformación, con muchísima más complejidad. Los dos están muy inspirados en vestidos de la época", pero el primero sería más ligero y el segundo más barroco.