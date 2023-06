Blanca Palomar es una más de todos los seguidores de La Promesa y está in love con Jana y Manuel, y eso que no ha sido testigo de todo lo que nosotros hemos visto en los 114 capítulos de la serie. Una historia que nos ha hecho volver a creer en el amor y que nos tiene en vilo todas las semanas. La doncella evita al señorito, pero se muere por sus huesos. Y la fotógrafa ha notado lo mismo en Manuel, animándole a huir del palacio con ella. ¿Qué decisión tomará?

Manuel ya intentó huir con Jana antes de su matrimonio . Le escribió una preciosa carta en la que le decía que no quería una vida si no era con ella, pero la doncella no llegó a leer esa nota a tiempo. Por eso, el joven se montó en su avión en plena noche, teniendo un accidente que hizo que se olvidara de todo, incluida Jana.

¿Qué respondería Jana?

Por otro lado, Jana está luchando contra unos sentimientos muy fuertes que no se puede sacar del corazón. Así se lo ha confesado a María Fernández en un discurso que nos ha sacado alguna que otra lágrima: "Por más que lo intento, no puedo evitar quererle cada día un poco más. Estoy completamente enamorada de él. Intento evitarlo, pero ese amor es algo que mete dentro de mí, que incluso se me mete en los sueños".

María Fernández ha recordado a su amiga que Manuel está casado, pero Jana está dispuesta a todo: "No soy capaz de calmar estos sentimientos, son más fuertes que yo. De hecho, te voy a decir una cosa: yo creo que, si Manuel me pidiese ahora mismo que nos fuésemos juntos de aquí, yo no sería capaz de decirle que no". ¿Se irá finalmente la pareja de La Promesa para vivir su amor? ¡El lunes por fin lo descubriremos!