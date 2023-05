Con la boca abierta nos hemos quedado al terminar el capítulo de hoy de La Promesa. Esta semana de mayo, las tramas de serie de moda nos tienen en un sinvivir, pegados a unos dispositivos para no perdernos nada de lo que ocurre en Palacio, y esperamos como agua de mayo el nuevo capítulo. Prueba de ello son el récord de audiencias que está cosechando la serie en los últimos días.

Todo es culpa de Manuel y Jana, que después de su primer encuentro tras el accidente, y de volver a volar juntos, parece que el señorito se está volviendo a enamorar de la doncella, ¡y con más ímpetu que la primera vez! En el capítulo 92 el heredero de los Luján nos ha sorprendido besando a su verdadero amor. ¿Habrá recuperado la memoria? ¡Te contamos cómo ha sido el beso que nos ha dejado sin palabras y con el hype por las nubes!

Jimena empieza a sospechar que Manuel ya no es tan dócil como ella quisiera y no cree todo lo que ella le cuenta. Por eso, quiere mantener a Jana alejada de La Promesa , y le pide que vaya a casa de sus padres, los duques de los Infantes para ayudar al servicio en la visita de unos amigos de Viena. Una marcha muy precipitada que deja a la doncella sin tiempo para reaccionar y evitar su partida .

Manuel sorprende a Jana con este beso

Cuando Jana sale a toda prisa del palacio para ir al pueblo se encuentra a un Manuel entusiasmado de verla, pero ella no puede entretenerse. En cambio, consigue detenerla para decirle algo: "Creo que tenemos que hablar. Necesito que te quedes unos segundos más". Una petición a la que ella responde: "¿Para qué Manuel, para qué?", y acto seguido el señorito besa a la doncella de una manera que sorprende tanto a la protagonista como a los espectadores y que si todavía no has visto puedes hacerlo en el vídeo que abre la noticia.

¿Será que Manuel ha recuperado la memoria? ¿Cómo será la reacción de Jana ante este beso que no esperaba tan pronto? Los seguidores nos hemos quedado con hype muy alto y no podemos esperar más al último capítulo de la semana para saber qué será de la pareja protagonista de La Promesa.