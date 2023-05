Ya está hecho: Manuel y Jimena son marido y mujer. La duda sobre si Manuel recuperaría la memoria a tiempo para recordar que no amaba a Jimena como ahora lo hace ha estado presente durante varios capítulos, y durante bastante tiempo de este episodio 89 de La Promesa en la que primero don Alonso y después Jana han intentado impedir que el enlace se llevara a cabo. ¿Cómo ha sido el momento? ¡Te lo contamos!

Obviamente, Manuel no tenía ni idea ni de los problemas económicos de su familia ni de por qué iba a cancelar la boda. Es entonces cuando su padre le cuenta todo lo ocurrido y que el heredero ha olvidado tras su accidente. En cambio, la respuesta de su hijo no es la que don Alonso esperaba: "Padre, estoy enamorado de Jimena, y quiero casarme con ella" . Al final, ha ganado la verdad de Jimena, según el marqués.

"El problema económico de La Promesa se ha terminado, así que no tienes que casarte con Jimena si no quieres". Con esa frase del marqués a su hijo terminaba el capítulo anterior de la serie. Los espectadores esperaban que al fin Manuel abriera los ojos sobre su relación con la hija de los duques de los Infantes, pero no ha sido así.

Jana, a punto de intervenir

Jana está destrozada en un día como este. Ve como el amor de su vida contrae matrimonio completamente engañado. Debería servir en la boda, pero la joven no para de llorar mientras lee la nota en la que Manuel le proponía fugarse antes de tener el accidente. "No puedo estar sin él. Me he dado cuenta que lo que el señorito Manuel haya olvidado es solo suyo, pero lo que yo recuerde es de los dos", dice entre lágrimas. Al final, Jana se arma de valor y termina acudiendo al lugar del enlace, con la intención de pararlo.