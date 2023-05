En el palacio de La promesa, ¡no han salido de la resaca de una boda y ya están preparando la siguiente! Eso sí, esta ha sido muy diferente a la de Manuel y Jimena. Se trata del enlace obligado que han impuesto los marqueses a Pía y Gregorio. ¿Pero por qué este matrimonio tan repentino? ¡El mayordomo sacó su mejor cara y salió en defensa de Pía al descubrir su gran secreto! ¡Te contamos de qué se trata!

Ambos han preparado una mentira delante de los marqueses para que , de esa manera, no fueran despedidos. Al parecer, tuvieron un encuentro pasional cuando visitaron la casa de los duques de Castellanos, y el mismo Gregorio le pidió a Pía que no diera por terminado su embarazo. ¿Se lo creerán los marqueses?

Desde luego, no nos esperábamos este acto del mayordomo tras sus inicios en La promesa. Todos sabemos que el bebé que espera Pía es fruto de la violación del barón de Linaja, pero esta declaración de Gregorio cambia todo, incluso lo que había dicho el ama de llaves en la primera ocasión sobre que le habían forzado.

La marquesa pasa poco por la zona de servicio , pero cuando lo hace se lía. Primero fue tras el aviso de Petra sobre Lope y su presencia en las cocinas. Después por petición del marqués para pedirles perdón. Ahora ha vuelto a ser Petra quien le ha alertado del estado de Pía , y no ha dudado en presentarse en el comedor de los criados durante una discusión de la doncella personal y el ama de llaves.

El castigo de los marqueses: tienen que casarse

Pía ahora está mucho más tranquila sabiendo que no tiene que ocultar su embarazo, aunque por unos momentos su empleo prendía de un hilo. La marquesa no se cree nada de lo que han contado, pero, han adoptado una medida por el bien de La promesa que debe ser inmediata: se tienen que casar. "Lo mejor es que ustedes dos contraigan matrimonio. Como comprenderán no podemos permitir que dos miembros de nuestro servicio mantengan una relación tan inmoral bajo nuestro techo", les dice don Alonso ante la mirada de sorpresa de doña Pía.