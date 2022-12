2022 toca ya a su fin y para celebrar la entrada del nuevo año echamos la vista atrás a todo lo vivido durante los últimos 12 meses. ¿Cuáles han sido las diez noticias de corazón más vistas en RTVE en estos 365 días? Personas como Isabelle Junot, Iñaki Gabilondo o Kiko Rivera han sido los protagonistas. También Cristina Pedroche, que, aunque se acaba de conocer su embarazo, repite en la lista con otra noticia que ya es un clásico. De la décima noticia más vista al oro, repasamos el top de 2022.

10. ¿Por quién dejaría la música Rosalía?

Empezamos por Rosalía, la motomami por excelencia. Todo lo que hace nos interesa, desde la nueva música que saca hasta los looks que lleva dentro y fuera de la alfombra roja. Arrasa allá donde va con su enorme talento, pero la catalana dejaría a un lado los micrófonos si recibiese la llamada de una persona: Sofia Coppola. Rosalía ya dio el salto al cine de la mano de Pedro Almodóvar -apareció brevemente en Dolor y Gloria- y, aunque está volcada en la música, parece que estaría dispuesta a volver a actuar si la llamase la directora de Lost in Translation. "Pero si Sofia Coppola me llama… todo esto que te he dicho lo retiro", bromeó en una entrevista con Vogue.