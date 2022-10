El programa Lazos de sangre se centra en la vida y la trayectoria de Pilar Miró, una mujer valiente y luchadora que tuvo muy claro lo que quería y no paraba hasta conseguirlo. Así alcanzó muchas de las metas que se puso en lo profesional y en lo personal, desde ser realizadora de televisión y directora de cine a ser madre. Tuvo a Gonzalo, su único hijo, con 41 años, pesar de que los médicos le aconsejaron que no se quedase embarazada, ya que desde niña arrastraba una insuficiencia cardiaca con la que lidió toda su vida. "Necesito querer a alguien", decía. La operaron dos veces para implantarle unas válvulas que permitieran a su corazón seguir latiendo. Pero el 19 de octubre de 1997 su corazón dejó de latir.

Gonzalo, que creció sin una figura paterna, tenía 16 años cuando se quedó huérfano y caminó los 150 metros que separaban su casa de la de Felipe González para darle la mala noticia. Él era uno de sus tutores legales. "Yo no recuerdo cómo empezó mi relación con Pilar, lo que sí sé es que llegamos a tener mucha amistad", reconoce Felipe. Fue a principios de los 80 cuando Miró comenzó su relación con el Partido Socialista. «El PSOE había lanzado la campaña "OTAN de entrada no" y Pilar se involucró muchísimo», cuenta Víctor Manuel, que explica como él y otros actores se unieron a la realizadora para hablar con Felipe González y conocer de primera mano lo que era "la entrada en la OTAN". Un movimiento en el que también participó José Sacristán, otro fiel testigo de cómo surgió la amistad entre Pilar Miró y Felipe González.

Felipe como tutor de Gonzalo Miró Cuando muere Pilar Miró, Felipe González se plantea que Gonzalo, que entonces tiene 16 años, viva con él y su familia. "Nos planteamos incluso que Gonzalo viniese a mi casa", cuenta González, pero terminaron desechando la idea, porque "para Gonzalo no tenía ningún sentido, él no quería ni estar bajo tutela". Pero González, que era el padrino de Gonzalo, no fue el único tutor. Pilar Miró escogió a tres personas para que ejercieran de tutores cuando ella ya no estuviese. Era consciente de que la enfermedad que padecía desde niña podría costarle la vida. Padecía una insuficiencia cardiaca y tuvo que ser intervenida. Murió el 19 de octubre de 1997. Gonzalo cuenta que su madre subió al piso superior del chalé para comprobar el fax y allí se desplomó. Fue el propio Gonzalo quien fue a casa de Felipe González para darle la mala noticia. "Dígale a Felipe González que mi madre ha muerto". Palabras que ahora el expresidente recuerda en el documental. Pero no era el único tutor. Pilar Miró eligió también a Blanca Álvarez y Jesús Martín, que fue director de Televisión Española, durante la etapa de Pilar Miró como directora general de TVE. La casa de Jesús Martín estaba pegada a las de Pilar Miró y Felipe González.

Cómo fue la amistad entre Pilar y Felipe Cuando en 1982 Felipe González llega a la presidencia del Gobierno de España, confía en Pilar Miró para ocupar la Dirección General de Cinematografía, donde batalla en nuevos frentes. «Para el Partido Socialista y Felipe González en particular, tener una directora de Cinematografía como Pilar era un tanto maravilloso», dice Víctor Manuel en el documental. A pesar de que Pilar hizo un gran trabajo, no todos los sectores estaban contentos con ella, "provocaba una cierta hostilidad el hecho de que una mujer fuera la jefa de alguna manera, por decirlo de una manera vulgar, la jefa del cine español. Eso chocaba a algunos", explica Méndez Leite. Como vemos, Pilar Miró tuvo que luchar contra muchas barreras para ser quien fue, pero tenía el apoyo de muchos compañeros del cine, la televisión y el PSOE. Fue también en este periodo de tiempo en el que se aprobó la Ley Miró, que levantó ampollas en el sector porque apoyaba la creación de películas que no tenían tanto presupuesto inicialmente. Cambiaba con esta ley la forma de percibir el dinero, ya no se daba después de acabar la película, sino que se adelantaba para comenzar con él el rodaje. El presidente Felipe González con la Directora de Cine Pilar Miró ©RADIALPRESS