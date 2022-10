Pilar Miró fue una mujer famosa tanto por su trayectoria en Televisión Española como por sus éxitos en el cine. Una fama que atrajo a la prensa especializada y a la prensa del corazón, deseosa de saber detalles de su vida privada, sobre todo lo relacionado con sus parejas y el padre de su hijo, Gonzalo. Pero ella, hermética y discreta, siempre mantuvo a raya a los reporteros del corazón. Vivió como quiso, amó como quiso: sin dar explicaciones, sin dar nombres. "Era muy de enamorarse,m y cada vez le parecía que era el hombre de su vida", dice Mónica Randall en el documental que Lazos de sangre dedica a Pilar Miró.

Son muchos los hombres que la conocieron en la intimidad que da la amistad y en el documental hablan de ella. Juntando todas sus frases se puede construir el retrato emocional de Pilar Miró. "Era muy fácil enamorarse de ella, porque tenía inteligencia y humor", dice José Sacristán. "Aparentemente era una mujer de acero, pero con un fondo de ternura que intentaba ocultar", añade Felipe González. "Podía ser una persona muy dura, pero a la vez una persona muy cariñosa. Tenía necesidad de afecto, y te lo reclamaba", revela Fernando Méndez-Leite. "Era una buena y excelentísima persona, una maravilla de persona, pero incapaz de demostrarlo", remata Víctor Manuel.

Pilar Miró, una mujer necesitada de cariño

Pero tras esa férrea y opaca capa se ocultaba un corazón necesitado de cariño. Quizá por eso quiso ser madre soltera: tener a un hijo solo para ella. Pilar arrastraba una insuficiencia cardiaca desde niña y los médicos le aconsejaron que no se quedara embarazada. Pero no les hizo caso y tuvo a Gonzalo con 41 años. "Necesitaba querer a alguien", dijo Pilar Miró. Tenía fama de seductora y conquistadora. "Me falta un leonés en mi lista", le dijo a Carmelo Gómez, con el que rodó El perro del hortelano en 1996. Y ahora él recuerda estas palabras con mucha emoción. "Era muy pícara", dice el actor. "No se cortaba para nada, y decía la verdad muy clarito", revela Guillermo Montesino. "Cuando sea mayor quiero vivir contigo”, dice que le soltó la directora.

La prensa ha relacionado a Pilar Miró con el director de cine Claudio Guerín, el actor Adolfo Marsillach, el director Mario Camus, los periodistas Eduardo Sotillos y José Luis Balbín. También con el actor Álvaro de Luna, con quien se prometió. Pusieron fecha para la boda, pero un mes antes ella la cancela. "Fue la novia a la fuga", dice Luz Sánchez-Mellado, que dice que Miró volcó su vida en la película Gary Cooper que estás en los cielos. "Fue una salida de sus propios armarios: del armario de su represión, de casa, del armario de las dificultades de la comunicación, no solo de la familia, también de sus parejas, de los hombres".