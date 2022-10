Hablar de Pilar Miró es hablar de la historia del cine y la televisión en España. Fue una mujer poderosa y controvertida, una mujer con mucho talento y una personalidad arrolladora. Sus amigos y compañeros la recuerdan ahora en Lazos de sangre, justo cuando se cumplen 25 años de su muerte. En el programa de RTVE se analiza la figura de Pilar Miró, tanto a nivel personal como profesional, repasando su trayectoria como cineasta y como realizadora y directora de Radiotelevisión Española. Rompió techos de cristal en el trabajo y rompió moldes en su vida familiar.

La primera realizadora de RTVE

Pilar Miró fue una mujer con las ideas claras, empoderada y con una carácter fuerte y dominante. "Su obsesión era estar en televisión, conseguir trabajos en televisión, dirigir televisión... Ya entonces era muy luchadora para las cosas que quería", cuenta su gran amiga Mónica Randall. Llegó a TVE en 1962 y con perseverancia logró hacerse un hueco en un mundo dominado por hombres. Su puso metas altas, y las alcanzó. Miró se convirtió en la primera mujer que tomaba las riendas de un control de televisión. "Era la única, estaban las locutoras y en administración en la casa, pero intentando lo que yo pretendía no había nadie", le dijo a Jesús Hermida en una entrevista. "Conocía a Pilar en 1966 cuando entré a trabajar en Televisión Española y recuerdo la emoción que sentí al ver que había una mujer en Televisión Española que era realizadora", comenta Marisol Carnicero en el documental.

En sus años en televisión tuvo que lidiar con el machismo y el acoso. "Ella habló años después de que había tenido acoso en aquellos años", cuenta Fernando Lara en el documental y la misma Pilar Miró habla sobre este tema. "Me desanimaba mucho que los hombres quisieran ligar conmigo permanentemente. No me lo tomaba como algo ofensivo, pero me molestaba, me lo hacía todo mucho más difícil", decía. "Cuando no pretendes nada queda muy incómodo y lleva una serie de malas interpretaciones, o de gente que luego pasaba a no hablarte o hacerte la guerra". Miró siempre tuvo valor y sorprende que en 1981 denunciara públicamente el acoso sufrido.