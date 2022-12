"Tengo 32 años y no me planteo a día de hoy ser madre", decía Cristina Pedroche en mayo de 2021. "A lo mejor no me lo planteo nunca y no pasa nada, es una opción más y voy a seguir siendo igual de buena mujer, sentirme realizada y ser feliz y ya está", aseguraba entonces. Pero parece que la presentadora ha cambiado de opinión, o al menos eso es lo que sugiere Lecturas. Según la revista, Cristina Pedroche está embarazada y espera su primer hijo junto a Dabiz Muñoz. Se casaron el 24 de octubre de 2015 y parece que 2022 va a ser todavía más especial para ellos, con la llegada de su primer hijo.

Un nuevo año muy especial para Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz Mientras que ¡Hola! ha sorprendido este miércoles con la ruptura definitiva de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler -confirmado por ella misma-, la revista Lecturas cierra el año con una exclusiva mucho más feliz, y es que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz van a ampliar la familia este 2023, una noticia que ya habrían compartido con su familia y amigos más próximos. La pareja, eso sí, no dará la bienvenida al nuevo año juntos, y es que, como ya es tradición, Cristina Pedroche estará en la Puerta del Sol dando las Campanadas junto a Alberto Chicote para Antena 3. Los vestidos que elige la presentadora para despedir el año siempre causan sensación y este año no va a ser menos. "Esta vez nadie me puede superar, ni yo a mí misma. Veo los vestidos de los años anteriores y son increíbles, pero este año es perfecto. Además, Dabiz ha estado bastante involucrado en el proceso", ha avanzado a la revista ¡Hola! Según Pedroche, será "emotivo" y habrá body painting: "Que luego sea todo, ya es otra historia". ¿Aprovechará la ocasión para dar la buena noticia y compartir su embarazo con sus seguidores?