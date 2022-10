Cuatro días después de sufrir un ictus cerebrovascular, Kiko Rivera, ya dado de alta, hace unos minutos ha escrito desde su casa para pedir respeto a todos los reporteros que se encuentran en la puerta de su domicilio. La foto más buscada es la de Isabel Pantoja entrando a visitar a su hijo y el pequeño de los Rivera no ha podido ser más claro: "Váyanse, que pueda salir a dar un paseo como me ha mandado el doctor. Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos, así que déjenme recuperar."

La relación de Kiko Rivera con su hermana y su madre no pasa por el mejor momento. Llevan meses enfrentados y sus desavenencias han sido aireadas en varios canales de televisión y portadas de revistas. Pero, aunque ha sufrido un accidente neurológico grave, Rivera recuerda que se encuentra en plenas facultades: "Todavía me funciona la cabeza para tomar decisiones. No inventen ni hagan daño después de una situación tan delicada como la que acabo de pasar. Solo soy una persona a la que le ha dado un ictus, respétenme y déjenme recuperarme."

Solo hacen 24 horas que salió del hospital. Lo hizo cubierto por una gorra, una capucha y una mascarilla. Intentaba pasar desapercibido, pero varias personas lo reconicieron y le mostraron su apoyo y su cariño. Él respondió con muestras de agradecimiento. El alta siginifica que su estado físico ha mejorado mucho, pero, anímicamente se encuentra muy débil. En sus primeras declaraciones tras el incidente, el DJ quisó agredecer el apoyo y cariño recibido, pero su ingreso en el hospital ha pesado demasiado. Este lunes, el hijo de Isabel Pantoja empieza a ser consciente de lo ocurrido y escribe en sus redes: "Hoy estoy más triste empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y aunque voy mejorando no puedo dejar de estar triste".

Kiko Rivera recibe el alta hospitalaria tras sufrir un ictus GTRES

"Es cierto que he sentido el cariño de muchos , incluso de gente que no me esperaba por ellos un fuerte abrazo. He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma", apuntaba en su post de Instagram. Con todo, no pierde el sentido del humor y añade: "Para darle un poco de humor (aunque sin muchas ganas) he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre".

El dj lamenta no poder estar más activo en redes estos días, pero cuenta que tratará de escribir cada mañana cómo se encuentra en sus redes. "Sin más vuelvo a dar la Gracias a todos los que me habéis escrito de alguna forma u otra de verdad os lo agradezco de todo. Espero pronto estar en mi casa y poder abrazar a mis hijos es lo que más deseo en este mundo", terminaba el mensaje.

Primeras declaraciones de Kiko Rivera tras el ictus Un mensaje tranquilizador y de agradecimiento en el que ha querido contar de primera mano cómo se encuentra. "Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón", expresaba. Kiko tampoco se ha olvidado del personal que le ha atendido en este agradecimiento: "Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa", y también ha confesado el gran impacto que ha supuesto para él: "Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si dios quiere prontito estoy al 100%" “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)“ “ El pasado jueves, el dj estaba en su casa cuando empezó a sentir las primeras molestias, a las 3.00 de la mañana fue llevado a un hospital de Sevilla. "Ha sido un pequeño ictus, por suerte ha sido un pequeño susto, y está todo controlado. Yo estoy preocupada, claro, pero a la vez tranquila, porque es un hombre fuerte", dijo su mujer Irene Rosales a las puertas del hospital sevillano. A lo largo del viernes se dijo que Isabel Pantoja había salido de Cantora para ir a ver a su hijo al hospital, pero finalmente las informaciones fueron otras: "Kiko todavía no ha podido hablar con su madre, porque no tiene el móvil en la habitación. ¡Ahora tiene que descansar!", dijo Irene Rosales. La tonadillera ha hablado con ella y se encuentra esperando en Sevilla para poder ir a verlo ya que por las medidas COVID solo dejan acceder a una persona por paciente: "De momento solo estoy yo en la habitación para que esté tranquilo y no le suba la tensión. Le he dicho que no se puede entrar, pero es su hijo y tiene que estar aquí. Sé que va a estar al lado de Kiko", añadió a su salida del hospital, desmintiendo que Kiko hubiera sufrido una crisis de ansiedad al saber que su madre planeaba visitarlo. Una visita que finalmente no se producirá: Isabel Pantoja no acudirá al hospital a ver a su hijo y según adelantan en un programa de televisión es por recomendación médica, ya que el impacto emocional que la reunión presencial de madre e hijo podría provocar en la salud del DJ, no por la tonadillera, sino por el desgaste emocional que ambos arrastran desde hace un año: "Le podría alterar emocionalmente", cuenta Irene Rosales. Y ahora lo que le toca a Kiko es estar tranquilo. Aunque el esperado momento entre madre e hijo sí se ha producido: han hablado dos veces por videollamada. 01.10 min Corazón - ¿Visitará Isabel Pantoja a su hijo Kiko en el hospital? El suceso ha ocurrido, además, apenas unas horas después de que el DJ estrenase su último single. De hecho, en sus stories de Instagram se puede leer: "Hoy estamos de estreno pero yo estoy bien jodido. A las 00.00 "Vudú" será vuestra para siempre". Según han informado fuentes cercanas a la familia a EFE, el hijo de Isabel Pantoja se sintió mal durante la madrugada y tras ser atendido en el centro de salud de la misma localidad fue derivado de urgencia al hospital, que tiene una unidad específica en este tipo de accidentes cerebrovasculares. Kiko Rivera entierra el hacha de guerra con su madre RTVE.es

Kiko Rivera: primera noche en planta con Irene Rosales Mucho más tranquila que el viernes, Irene Rosales no se separa del DJ y se ha convertido en su mayor apoyo. Ha compaginado el ir a ver a sus dos hijas mientras cuidaba de su padre en el hospital: "Estoy cansada, pero bien", ha reconocido a la salida del hospital. La evolución del hijo de Isabel Pantoja es favorable y se está evitando que tenga sobresaltos: "Solo hemos entrado en la habitación Luis Rollán y yo. A a los demás que han venido les he atendido yo", comentó. Un gesto que sin duda Kiko Rivera ha agradecido públicamente: "Hoy quiero agradecer a mi mujer, Irene Rosales, que no me ha dejado ni un minuto. Espero que todavía le quede aguantarme muchos años más", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a una imagen de su mano agarrando muy fuerte la de la mujer de su vida. Un mensaje que no debe haberle sentado nada bien a Isabel Pantoja, ya que Kiko solo quiere tener cerca estos días a Irene, su ángel de la guarda incansable. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)“ “ Mientras tanto, Kiko se ha dado cuenta de que tiene que cambiar su modo de vida radicalmente y se ha guardado la fecha de su ictus para siempre: "El día 20 de octubre he vuelto a nacer. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla", asegura en su post. Para ello, Kiko Rivera deberá comer saludablemente, hacer ejercicio y dejar el mundo de la noche a un lado para centrarse en su bienestar y su salud. Una reflexión que Henry Méndez ha celebrado después de que ayer le dijera que se replantease sus hábitos de vida: "De eso se trata bro, de vivir y de saber compartir con quien te brinda amor y paz. Te queremos churra. Besos para esa joya que es Irene Rosales", ha escrito. Además, Kiko Rivera ha recibido la inesperada visita de su queridísima prima, Anabel Pantoja, la hija de su tío Bernardo. El sábado 22 de octubre ella le dedicó unas emotivas palabras junto a una imagen en la que aparecía junto al DJ y su padre. Hoy mismo se ha desplazado hasta sevilla para verlo en persona. Se ve que le ha sentado genial y que Anabel está contentísima de haber podido ver a Kiko en persona durante su estancia en el hospital y el hijo de Isabel Pantoja ha compartido este momento de felicidad en sus stories de Instagram. Anabel Pantoja visita a Kiko Rivera en el hospital Ambos primos tienen una gran relación @riverakiko en Instagram

Kiko Rivera: primeras declaraciones tras sufrir un ictus Desde que la noticia saltó a los medios, Kiko ha preocupado no solo a su familia y amigos, sino también a sus seguidores, a quienes les ha dedicado unas palabras en su cuenta de Instagram: "Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo", contaba el DJ en sus primeras declaraciones públicas. Al lado, Kiko Rivera tranquiliza a todo el mundo con una imagen de su mando derecha levantando el pulgar hacia arriba para indicar que todo va bien: "Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida", contaba. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)“ “ Tras salir de la unidad de cuidados en ictus, Kiko fue desplazado a una habitación y desde allí agradeció los mensajes de apoyo y los cuidados de los sanitarios que le están atendiendo: "No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón. Gracias también a las enfermeras y el equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa", escribe. El hijo de Isabel Pantoja asegura que creía "que no salía de esta" porque jamás pensó que le fuese "a dar un ictus".

Kiko Rivera, hospitalizado por un ictus Según han adelantado en un programa de televisión, el hijo de la tonadillera estaría ingresado en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla desde la madrugada del viernes 21 de octubre de 2022 por un ictus cerebrovascular que ha sufrido en su domicilio en la localidad de Castilleja de la Cuesta. El periodista Antonio Rossi dice que está en la unidad de ictus, que se encuentra en la primera planta de este centro sanitario referente en el tratamiento de esta enfermedad, y asegura que su estado "no revierte gravedad, ya que el ictus le ha afectado a una pequeña zona". Además, asegura que la progresión está siendo favorable, tanto que es posible que mañana le den el alta. "Ha tenido mucha suerte, por ahora, ahora hay que ver las consecuencias que tendrá", dice. 01.13 min Corazón - Irene Rosales habla del estado de salud de Kiko Rivera Kiko tiene diabetes, enfermedad que le diagnosticaron en el mes de marzo, y que es herencia de su madre y de su tío Bernardo, tal y como él comunicó a sus seguidores en las redes sociales: "Estamos acostumbrados a subir solo las cosas bonitas. El jueves me diagnosticaron diabetes, herencia de mi madre y mi tío Bernardo. Estoy asimilándolo todavía", escribía junto a una imagen de los números que daba en ayunas: 333. Un contratiempo de salud que podría estar involucrado con su ingreso: "Toca cuidarse chicos. Toca tomarse la vida de otra manera. Toca echarle huevos y sobre todo, toca vivir", escribió.

Los problemas de salud de Kiko Rivera La diabetes no es la única enfermedad que padece Kiko Rivera. A finales de 2021 le diagnosticaron gota y desde entonces ha tenido graves episodios que le obligan a permanecer en casa. En febrero de 2022 el DJ contaba a través de sus redes sociales cómo llevaba el dolor diario: "Estoy hasta las narices del dolor de gota. Llevo un puñetero mes sin poder doblar la rodilla. Ya no sé qué hacer y estoy empezando a desesperarme", escribió. Antes de eso, Kiko Rivera pasó por su último ingreso hospitalario, en el verano de 2021, que fue por complicaciones con el balón gástrico, ya que, como él mismo reconoció, no se cuidaba como debía hacerlo. Tanto por sus problemas de de ácido úrico como de diabetes tipo 2, Kiko precisa de insulina de forma regular. Kiko Rivera, diagnosticado con diabetes Así informó a sus seguidores de sus problemas de salud @riverakiko en Instagram El tipo de vida, tan ligado a la noche, le ha pasado factura en muchos momentos. Kiko, a pesar de su juventud, ha tenido varios problemas de salud. A los problemas físicos se le han sumado los problemas emocionales, provocados por la situación familiar y los enfrentamientos con su madre, su hermana y su prima. Sus proyectos profesionales han sido su salvavidas en estos años tan convulsos. 02.22 min Corazón - Kiko Rivera y sus problemas de salud: todas sus enfermedades Este ictus es un aviso para Kiko Rivera, que debería plantearse definitivamente cambiar algunos hábitos en su día a día. Son muchos los medios de comunicación que hoy, al conocerse la noticia, ponen el foco de atención en su forma de vida, y cambiar las discotecas y los pubs por los gimnasios. Entre esos malos hábitos está el consumo de alcohol y drogas. El propio Kiko Rivera habló de ello en Planeta Calleja, espacio en el que se sinceró: "He llegado a consumir cinco gramos al día y gastarme 100 000 euros en un único fin de semana", dijo. Kiko reveló que tomó contacto con las drogas cuando tenía 17 o 18 años, y que no pudo ocultárselo a su madre. "Mi madre se enteró hace tres o cuatro años, cuando mi mujer ya no podía más y la llamaba", reveló. Kiko Rivera sale del quirófano sano y estable tras un ingreso sorpresa RTVE.es