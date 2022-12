"Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente", así ha confirmado Isabel Preysler su ruptura con Mario Vargas Llosa. La noticia, una exclusiva de ¡Hola!, llega casi ocho años después de que comenzaran su historia de amor, en el año 2015. Fue la propia revista la que hizo público su romance con unas fotografías que sorprendieron a muchos, incluida la mujer de Mario, Patricia Llosa. No fue fácil para la pareja ocultar su relación.

En la primavera fueron fotografiados juntos en la casa que Enrique Iglesias tenía en Miami, pero esas imágenes nunca salieron a la luz. "Lo que nos salvó fue que la terraza de Enrique está techada. Si un juez llegaba a considerar ese lugar como un interior de la casa, podría acusar a la revista de atentado contra la intimidad y condenarla a pagar una indemnización millonaria", confesaron años después en una entrevista al diario El País. Fue la revista ¡HOLA! la que destapó su romance en el mes de junio. Por aquel entonces todo el mundo daba por hecho que su matrimonio con Patricia Llosa seguía intacto, por lo que esas fotografías provocaron un revuelo mediático que nadie se esperaba, ni siquiera su propia esposa.

Tras salir a la luz las imágenes, la esposa del Premio Nobel de Literatura emitió un comunicado pidiendo respeto para ella y su familia: "Mis hijos y yo estamos sorprendidos y muy apenados por las fotos que han aparecido en una revista del corazón. Hace apenas una semana estuvimos con toda la familia en Nueva York celebrando nuestros 50 años de casados y la entrega del doctorado de la Universidad de Princeton. Les rogamos respetar nuestra privacidad". Así te lo contamos en Corazón.

02.29 min Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ¿juntos?

Aquella misma noche tenían planeado salir a cenar. Isabel Preysler quiso cancelar el plan, pero Mario Vargas Llosa quiso salir porque ya se sentía preparado para comenzar su nueva vida pública junto a su nueva pareja. Esta decisión tuvo consecuencias para el escritor, ya que muchos allegados se pusieron del lado de su entonces mujer, incluidos sus hijos, tras la separación. "Poco a poco, he ido restableciendo una relación amistosa y cordial con buena parte de mi familia. No con todo el mundo, pero sí con buena parte. Eso es muy importante. Sobre todo porque tengo cinco nietas y un nieto. No me los quiero perder", reconocía a El País.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa viendo un partido de tenis en Madrid GTRES GTRES