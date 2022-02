(Música)

# Caribe soy,

# de la tierra del amor,

# de la tierra donde nace el sol,

# donde las verdes palmeras

# se mecen airosas # al soplo del mar. #

"En solo dos semanas Guatemala había mudado de piel.

Todo rastro del régimen de Jacobo Árbenz

parecía desaparecido y en su reemplazo

había surgido un país en estado frenético

en el que la caza de los comunistas reales o supuestos,

era la obsesión nacional.

¿Cuántas personas se habían hacinado en las embajadas latinoamericanas?

Cientos, acaso miles."

# Caribe soy. #

(Música)

Yo soy Julia, tengo 16 años,

estoy estudiando bachillerato humanístico

y he escrito una novela.

Decidí escribir una novela, porque quería presentarme

a ese concurso que si ganabas la publicaban,

así que decidí planteármela como reto.

(Música)

Yo quería contar una historia de actualidad,

una historia que hablara sobre el amor de dos chicas,

que es realmente un tema que no se trata tanto

o que al menos, no se trata tanto desde el punto de vista adolescente.

Para mí escribir va más allá de inventar una historia,

es poder expresarte, poder poner en palabras escritas

cosas que piensas y que a veces no sabes cómo decir.

Yo recuerdo que con seis, siete años me encantaba leer,

era lo que hacía durante todo el día y también recuerdo que me encantaba

que me contaran historias.

Esta percepción de los libros ha ido cambiando,

porque al principio era leer historias, era entretenerme,

pasar el rato, disfrutar y ahora es un poco,

cuando cojo un libro ya no es solo el contenido de la historia,

si no cómo se explica, es apreciar cada autor,

apreciar la historia, apreciar cómo va evolucionando todo,

es como que lo miro con otros ojos.

"Julia, desde pequeña ya, como nos veía leer,

pues siempre estaba curiosa, los libros y demás"

y siempre teníamos libros para ella desde pequeña, los curioseaba,

incluso me preguntaba a mí o a la madre que le explicáramos

un poco y demás. En el colegio Julia

siempre se presentaba a todos los concursos y cada vez iba a más.

Yo me quedaba parado un poco de cómo escribía

y lo que decía en aquellas frases.

(Música)

"Yo quise escribir este libro,

aparte de para expresar sentimientos del adolescente,

también para que sirva para otros adolescentes,

es decir, a mí realmente me interesaba que este libro llegara

por los valores, por mostrar cosas

que no mucha gente ve."

(Música)

"Hace que conozco a Julia como un año,

desde primero de bachillerato

y sí, en el primer momento que hablamos ya sabía yo"

que le gustaba muchísimo la literatura, tenía esa pasión.

"Julia me ha dado para leer muchísimos textos suyos,

incluso, muchas veces que ha escrito cualquier cosa

en algún folio de clase, luego tenemos clase juntas

y me lo ha dado para que opine,"

así que ya no se me hace raro ver

que ha escrito algo en menos de cinco minutos.

(Música)

"Yo no quiero decir que de mayor quiero ser escritora,

porque realmente no me voy a dedicar solo a escribir,

yo sé que quiero hacer mil cosas,

pero escribir sé que va a estar toda mi vida y no lo puedo evitar,

porque es algo que me sale natural, así que siempre me va a acompañar

toda la vida."

(Música)

(Música)

Sé que no es exactamente así, pero al finalizar su nueva novela,

"Tiempos Recios", ahora que están de moda las series de televisión,

casi se podía tomar también como una especie "spin off"

de "La fiesta del chivo", ¿qué opina usted?

Bueno, son novelas que están interconectadas,

tienen personajes comunes, ocurren en la misma época

y hay un hecho, además histórico

que las acerca, así que de alguna manera

se puede decir que son historias complementarias, ¿no?

Vayamos con el argumento, porque estamos en Guatemala,

estamos en los años 50 y tenemos primero a un presidente,

Arévalo, luego más tarde Jacobo Árbenz,

que tienen como la intención de intentar democratizar

la vida en Guatemala, sobre todo en el caso de Árbenz,

con una reforma agraria que puede sacar de la miseria

a muchos indígenas agricultores, pero, ¿qué ocurre?

Que una multinacional norteamericana

que se dedica a los bananos,

United Fruit y luego la CIA, no les hace mucha gracia eso,

a partir de ahí, ¿qué más podemos contar del argumento?

Bueno, la verdad es que esto ocurre en el contexto de la guerra fría,

hay que tener muy presente que en ese momento,

digamos, la antigua alianza entre Estados Unidos

y la Unión Soviética, que durante la guerra había funcionado,

se rompe y se crea más bien una gran hostilidad

y este es el clima que yo creo explica

el golpe que monta la CIA contra el gobierno de Jacobo Árbenz.

En ese momento, la influencia de la United Fruit es muy grande

y Estados Unidos

se compra una idea que le venden los publicistas,

que desempeñan un papel fundamental en esta historia,

de que la Unión Soviética pretende convertir a Guatemala

en una especie de estado sumiso,

para penetrar hacia América Latina.

Usted escribe, "Berneiz", que es este visionario publicista

experto en marketing, demuestra que el siglo XX

es el advenimiento de la publicidad como la herramienta primordial

del poder y de la manipulación de la opinión pública

en las sociedades, tanto democráticas como autoritarias,

a veces nos pensamos que las "fake news"

es un invento moderno, pero no es así.

En realidad en esa época funcionaban las "fake news"

y funcionaron admirablemente bien, gracias en gran parte

a este publicista, "Berneiz",

que publica un libro en el año 1928 que se llama "Propaganda",

en el que sostiene esta idea de que en el siglo XX

la publicidad va a ser absolutamente decisiva,

tanto en los países democráticos como en los países autoritarios

o totalitarios para la manipulación de la opinión pública

y creo que en este caso la manipulación de la opinión pública

función cien por ciento con consecuencias trágicas

para América Latina, creo que a partir de lo ocurrido

con Árbenz en Guatemala,

viene una radicalización muy fuerte,

tanto en Cuba como en el resto de América Latina

y entonces, ya no es la democracia el sueño de los jóvenes,

si no alcanzar el paraíso socialista, el paraíso comunista.

Es una novela, por lo tanto, estamos hablando de ficción,

pero realmente el contexto histórico se verídico,

aquí la mayoría de personajes son perfectamente reconocibles.

Yo creo que la historia y la literatura siempre han estado

muy cerca, sobre todo, en el caso de la novela,

y que los hechos históricos cuando pasan a la literatura

pasan a ser literarios, aún cuando sean fieles a la realidad,

pero esos hechos dejan de ocurrir en el mundo histórico

y pasan a ocurrir en un mundo de palabras

y son las palabras las que determinan, digamos,

su vigencia, su importancia,

el papel que juegan dentro de un contexto determinado,

de tal manera que yo creo que al final cuando se acercan

la literatura y la historia, generalmente es la literatura

la que se come a la historia y no al revés, ¿no?

¡Atención!

Hoy queda declarado el estado de guerra en Salamanca

y con ayuda de Dios en toda España.

Hoy nos hablas de una de las películas del momento.

Sí, hoy vamos a recomendar "Mientras dure la guerra",

que es la nueva película de Alejandro Amenábar,

director de películas como "Los otros" y "Mar adentro"

y en este caso ha cambiado de registro y ha hecho una película

sobre la vida del escritor y filósofo Miguel de Unamuno.

Pero, a ver, ¿esto es una adaptación?

No, la verdad es que no es la primera vez que lo hacemos,

porque de hecho con películas como "Historia de una pasión",

que era una película sobre Emily Dickinson

o con "Conociendo a Astrid", que era una película sobre la adolescencia

de la autora de "Pipi Calzas largas".

A veces, cuando nos encontramos con películas sobre escritores

importantes, yo creo que tiene interés también recomendarlas,

porque son acercamientos a las figuras de escritores

que no todo el mundo tiene tan controlados

y me parecía interesante dedicarle la sección.

¿Y es un "biopic" al uso?

No, la verdad es que no, Amenábar no ha hecho un recorrido

por la vida de Unamuno, ni siquiera hace excesivo hincapié

en su relación con la escritura, si no lo que ha hecho es centrarse

en un periodo muy concreto, que es el periodo que abarca

desde la sublevación militar del 36 hasta cuando él pronuncia

en Salamanca su famoso discurso en el que dice la frase de:

"Venceréis, pero no convenceréis".

Hay que recordar que Unamuno en un principio apoya

a esta sublevación militar y al ver cómo se desarrolla todo

y que incluso tiene efectos directos sobre su entorno,

el encarcelamiento de algunas personas muy queridas,

cambia de opinión, entonces, la película aborda todo este dilema

ideológico a lo largo de este año, que le hace cambiar de postura

respecto a lo que está sucediendo.

No sé si estás de acuerdo, pero el cine español

no toca mucho el tema de la vida de los escritores, ¿verdad?

Sí, es verdad, da la casualidad, eso sí, que hace solo tres años

se hizo una película que se llamaba "La isla del viento",

película poco conocida, de Manuel Menchón,

en la que se hablaba de otro episodio de la vida de Unamuno,

que fue su exilio a Fuerteventura en 1924.

¿Se había adaptado alguna obra de Unamuno?

Sí, hay varias adaptaciones de libros de Unamuno,

quizá la más conocida sea "La tía Tula",

yo creo que es la más emblemática y la que más conocemos,

la de Picazo. ¿Y te ha gustado la peli?

La verdad es que me interesa, me interesa por dos razones:

Una, porque es importante contar la historia de personajes

que no todo el mundo conoce y es un buen acercamiento

aparte de un episodio muy concreto y luego, por otro lado,

porque yo creo que es importante que en un momento de tanta agitación

política se haga un cine político, aunque viaje al pasado para explicar

un poco situaciones con las que nos encontramos en el presente.

Se echa de menos Agnés Varda, ¿eh?

Mucho y yo creo que una buena forma de recordarla es con este libro,

que es "Agnés Varda. Espigadora de realidades y ensueños",

es un libro escrito por la crítica periodista, Inma Merino,

que es una de las mayores conocedoras de la obra de Varda

y yo creo que es interesante porque hace un repaso muy exhaustivo

por su filmografía explicando porque sus películas realmente

eran importantes y al mismo tiempo incluye

una de las últimas entrevistas que la directora ofreció,

con lo que yo creo que es una bonita manera de recordarla,

acercarse a su cine y aparte de la mano de alguien

que lo conoce de una forma muy exhaustiva, muy interesante.

(Música)

No quepo en el hueco que dejé reservado en mis costillas

antes de que mi pelvis fuera nube.

No quepo en la sombra que dejé disecada en mi anular,

antes de que mi pecho fuera sed.

No quepo en mis ojos que dejé desinfectados

antes de que mi vientre fuera fuego.

No quepo.

No quepo.

Ni siquiera en mis manos que dejé educadas

antes de que mi placenta fuera abrigo.

No quepo en mis muslos que dejé elásticos

antes de que mi clítoris fuera azar.

No quepo en mis tobillos que dejé delgados

antes de que mi pubis fuera alcurnia.

No quepo.

No quepo.

Ni siquiera en mis ingles que dejé encajadas

antes de que mis estrías fuera brújula.

Pero me paro y siento

que donde no caben mis recuerdos,

sí lo hacen las letras que dejé intactas

antes de vivir con dos pulsos,

en mi escritura quepo, en mi relato quepo,

en la dilatación de un folio en blanco,

resucito, determino y quepo.

(Música)

Yo os propongo una aventura que transcurre en 1889

durante la Exposición Universal en París,

cuando justo acaba de ser inaugurada la Torre Eiffel.

En "Los lobos de oro", la orden de Babel

pide ayuda a un experto buscador de tesoros para una misión.

La recompensa que le ofrecen en la que él más desea,

su auténtica herencia. En esta novela encontrareis

buscadores de tesoros, misiones peligrosas

y no os lo perdáis, hay algo que puede cambiar

el curso de la historia, ¿queréis adivinarlo?

(Música)

¿Estáis preparados para pasar miedo? Aquí os traigo "Thornhill",

de Pam Smy, un libro ilustrado espeluznante.

En este internado, lo horroroso no toma forma de fantasma,

si no que puede estar en cualquiera de las chicas que duerme a tu lado

y vigila lo que escribes en el diario,

porque otro tipo de fantasmas pueden acosarte años después.

(Música)

En su nueva novela, Mario Vargas Llosa

nos regala una historia coral ambientada sobre todo

en escenarios militares, sin embargo, la escritora argentina

Mercedes Halfon nos propone una novela personal e intimista

y es que arranca con la muerte de su oculista de toda la vida,

ya que sufre estrabismo y a partir de esto reflexiona sobre temas

tan impactantes como la maternidad, la muerte, el paso del tiempo

o sobre lo que se ve y no se ve.

(Música)

Son épocas distintas, pero es inevitable encontrar similitudes

entre lo que cuenta Vargas Llosa sobre las operaciones encubiertas

de la CIA en América Latina y lo que narra el exanalista

Edward Snowden en su libro, "Vigilancia permanente",

aquí vais a conocer los avatares de su vida hasta que recaló en Rusia,

pero lo más relevante es cuando concluye que los Estados Unidos

nos espian a todos, como para no preocuparse.

(Música)

En la novela póstuma de Antonio Lozano son varios

los personajes que desaparecen y algunos lo consiguen

cambiando de identidad, pero nosotros nos quedamos con uno,

con Ildefonso Ardiles, un hombre felizmente casado,

padre de dos hijos, que ve como el paro

lo arrastra al alcohol, a la calle y luego, nada,

de ahí que el detective Gago reciba en encargo de encontrarlo,

ya os podéis preparar para "El desfile de los malditos".

(Música)

Cuando publicó "La fiesta del chivo"

hace ya 20 años, ¿se le quedó alguna espina clavada

y por eso aparece ahora este libro?

¿O el deseo de escribirlo apareció mucho tiempo después?

Bueno, las dos cosas,

en primer lugar, yo me quedé un poco frustrado,

porque hay un personaje en "La fiesta del chivo",

que es el personaje del asesino favorito de Trujillo,

que era Abbes García, el jefe de inteligencia,

el hombre que aplicaba realmente el terror día a día,

yo me quedé con la tristeza

de que ese personaje daba para mucho más,

por todas las investigaciones históricas que yo había hecho

respecto a Abbes García y en segundo lugar,

después yo descubrí que Trujillo había jugado

un papel importante en la caída de Jacobo Árbenz,

eso se descubrió después, hay mucho material nuevo al respecto

que yo desconocía cuando escribí "La fiesta del chivo",

o sea, que hay ambas cosas, ¿no?

El personaje de Abbes García, que aquí tiene más protagonismo,

que en "La fiesta del chivo", es el típico personaje

que uno tiene la sensación que todo dictador debe tener,

es un personaje fundamental.

Yo creo que aparece en todas las dictaduras, en todas hay ese hombre

que hace el trabajo sucio, que está en la sombra,

que generalmente no es visible,

que asesina, que mata, que chantajea

y que se convierte en algo así como la columna vertebral

de la dictadura, las dictaduras de derechas, de izquierdas,

tienen siempre sus Abbes García en el fondo

y en este caso Abbes García desempeña un rol histórico,

que es misterioso

nadie sabe exactamente porqué Trujillo envía

a su asesino favorito a Guatemala

en la época de Árbenz y qué papel juega exactamente

Abbes García en el golpe de estado contra Árbenz.

El hecho es que estaba allí, el hecho es que la misma noche

que asesinan a Castillo Armas, quien había derrocado a Árbenz,

Abbes García escapa en un avión privado

y con la amante de Castillo Armas,

es una cosa rarísima, curiosísima,

es algo que ha dejado siempre intrigados a los historiadores

y una de las posibles interpretaciones

es la que aparece en mi novela.

¿Cómo calificamos el papel de los EE.UU. en aquella época,

en aquellas dictaduras centroamericanas?

¿Lamentable, cuestionable?

Muy lamentable, muy cuestionable,

porque no era la actitud de un país democrático,

como es Estados Unidos, que un gobierne interfiriese,

sobre todo en el caso de un régimen absolutamente democrático

como era el de Árbenz.

Es una de las grandes paradojas para mí de esta historia,

Árbenz tenía una gran admiración por Estados Unidos,

quería que Guatemala fuera como Estados Unidos.

Usted lo cuenta en la novela.

Y entonces, para eso quería hacer las reformas sociales,

económicas importantes y claro, había esa especie de monstruo enorme

que era la United Fruit,

una compañía que abarcaba prácticamente todo Centroamérica,

buena parte del Caribe y parte de Colombia,

la famoso huelga que aparece en "Cien años de soledad",

de García Márquez, es una huelga contra la United Fruit.

Es una novela política, es una novela a ratos histórica,

es una novela de aventuras,

es una novela que tiene toques de thriller,

los hechos suceden de manera vertiginosa.

Es una mezcla, como ocurre en las novelas

y sobre todo en mis novelas de ambientación histórica,

son novelas en las que hay ciertos hechos históricos básicos

que están respetados, pero sobre los cuales ha funcionado

también la invención, la fantasía,

al extremo tal que a mí me pondrían en aprieto

si me dicen exactamente que señale cuál es la frontera

entre hechos históricos y hechos inventados,

ya para mí es muy difícil, ya prácticamente ambas cosas

se han unido en esa nueva versión

de la historia que da la novela.

¿A Mario Vargas Llosa le quedan muchas historias en el cajón?

Me quedan muchas más historias de las que tendré tiempo

para escribir, sin ninguna duda,

nunca he tenido yo el problema de la página en blanco,

siempre, tradicionalmente se habla de los escritores

que quedan de pronto paralizados,

que no saben a partir de un momento dado sobre qué escribir,

no, yo más bien tengo el problema contrario,

sé que no voy a tener tiempo de escribir todas las historias

que tengo en carpetas sobre las que me gustaría escribir novelas.

Sus novelas forman parte ya de la historia de la literatura

en mayúsculas, sin embargo, ¿tiene que pensar siempre

que su mejor novela está aún por llegar?

Claro, yo creo que eso lo mantiene vivo a un escritor,

si uno pensara que lo mejor que puede salir de él,

ya está en el pasado, se sentiría muy desmoralizado,

o sea, que uno tiene que pensar siempre que la mejor novela

es aquella que está por escribir.

(Música)

Mario Vargas Llosa pertenece a ese selecto grupo de escritores

que ha ganado el Premio Nobel de literatura y que han pasado

por "Página 2", como es Svetlna Aleksievich,

José Saramago, Jean Marie Le Clézio, Orhan Pamuk,

os cuento esto 48 horas antes de conocer a los ganadores

de esta edición de 2019 y como aún no lo sabemos,

hemos confeccionado una lista con nuestros candidatos preferidos

y en esa lista podemos encontrar a Haruki Murakami, Margaret Atwood,

Cormac McCarthy e incluso, César Aira.

¿Habremos acertado?

¿Y vosotros? ¿Cuáles serán vuestros candidatos?

"En los días y años futuros, Marta recordaría muchas veces

ese auto que con los faros apagados

recorría a una imprudente velocidad

las oscuras calles del barrio de San Francisco,

el más antiguo de la ciudad de Guatemala."

# Que noche tan oscura,

# cómo se me ha de volver.

# Ya no estás más a mi lado, # corazón. #

"No sabía que nunca volvería a pisar esa ciudad,

ni ese país que abandonaba de manera aturdida,

sin comprender gran cosa de lo que ocurría a su alrededor.

No olvidaría que acaso por primera y última vez en su vida,

conoció el miedo, un miedo pánico,

un terror que le calaba los huesos,

que humedecía toda su piel.

¿Sería cierto que habían atentado contra Carlos?

¿Por qué no?

¿No estaba la historia de Guatemala

llena de asesinatos de políticos y de presidentes?

Se había quedado sola en el mundo.

Estaba huyendo sin saber a dónde.

¿Y si esta fuera la verdadera emboscada

y el forajido que conducía el carro a esa absurda velocidad,

el encargado de matarla?

Era posible, todo era posible."

# Ya no estás más a mi lado, # corazón,

# en el alma solo tengo # soledad

# y si ya no puedo verte,

# por qué Dios me hizo quererte

# para hacerme sufrir más. #

(Música)